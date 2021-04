Ana Porgras, primele declarații după eliminarea de la Survivor 2021. Ce spune despre relația cu Zanni

Ana Porgras a căzut în plasa orgoliilor de la ”Survivor 2021”. Odată cu eliminarea ei, una dintre alianțele puternice din competiție a fost clătinată. Aceasta a oferit un interviu cu primele impresii după ce a părăsit jocul, votul care a scos-o propulsat-o afară din junglă și tipul de relație pe care îl are cu Zannidache.

Ana Porgras, declarații la cald despre eliminarea de la Survivor 2021. Lămuriri despre relația cu Zanni

Ediția de duminică, 4 aprilie, a ”Survivor România” a fost marcată de un nou consiliu de eliminare. Fiecare echipă a fost în postura de a-și nominaliza coechipierii, pentru ca mai apoi verdictul să-l dea publicul. Gimnasta Ana Porgras a fost cea ochită de Faimoși și mai puțin votată de cei de acasă.

Ieșită din competiție acum, aceasta a venit cu impresii într-o intervenție prin Skype în emisiunea ”Teo Show”, de la Kanal D. Ea a vorbit despre eliminarea sa pe nepusă masă, decizia lui Jador de a pune pe ea la mâna publicului, dar și relația cu Zannidache, comentată atât în tabăra celor roșii, cât și în presa mondenă.

„Noi am avut o relație specială. E mai mult decât o relație de dragoste”

„Sunt încă în stare de şoc. Mă aşteptam să mă nominalizeze Jador, dar putea să îl nominalizeze pe Culita, are mulţi fani, îl cunoaşte multă lume. Pe mine mă cunoşteau doar cei din lumea sportului. El a spus că m-a votat din punct de vedere sportiv. Eu cred că nimeni nu şi-ar fi dorit să plece cineva din echipă. Jador a realizat ce a făcut după ce a făcut nominalizarea. Eu aş fi numit pe Cătălin Morosanu din punct de vedere sportiv. Aşa era corect. Nu se aştepta nimeni să plec, nu vreau să mă gândesc că am fost lucrată.

Nu i-am văzut reacţia lui Zanni în direct. Nu mă aşteptam să fie atât de afectat, am simţit apoi că a suferit. Şi din partea mea a fost acelaşi lucru. Noi am avut o relaţie specială, e clar că ne-au legat nişte lucruri. Ne-am susţinut unul pe celălalt, eu am zis în primele săptămâni că plec, dar el m-a susţinut şi mi-a zis că sunt prea bună ca să plec din competiţie. Nu, nu avem nicio relaţie de iubire, e mai mult decât o relaţie de dragoste. Cu siguranţă va continua, o să îl aştept pe aeroport”, a spus Ana Porgras în emisiunea lui Teo Trandafir.