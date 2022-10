Ce mașină și-a cumpărat Marina Voica la cei 86 de ani ai săi și chiar o conduce: „Mă face să mă urc cu încredere la volan” EXCLUSIV

Marina Voica, una dintre cele mai îndrăgite soliste de muzică ușoară din ultima jumătate de veac, continuă să conducă și la 86 de ani, împliniți în urmă cu o lună. Ea vorbit cu impact.ro despre relația specială pe care o are cu mașina sa actuală, un Volkswagen Beetle, fosta „Broscuță” cum era această marcă cunoscută cu ceva timp în urmă.

Ea susține că deține carnet de conducere de aproape jumătate de veac, mai exact din 1976, perioadă în care locuia însă la București.

Ea recunoaște foarte deschis că în „cariera” sa de șofer amator a avut și destule incidente auto:

„Cine spune că are carnet auto de multă vreme și susține că nu a avut niciun fel de incident, cred că exagerează! La viața mea, am și tamponat mașini, din vina mea, dar am fost și lovită. Toate astea fac parte din normalitate și ca atare mi s-au întâmplat și mie!”.