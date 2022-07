Ce a făcut Marina Voica la 85 de ani? Inegalabila și îndrăgita solistă de muzică ușoară, Marina Voica, a ajuns la venerabila vârstă de 85 de ani. Deși cu probleme de sănătate, îndrăgita artistă dovedește că nu se dă la o parte din fața oricărei provocări. De altfel, mărturie stau și pozele recente publicate de artistă pe rețelele de socializare. Fanii emsiunii „La Măruță” au putut vedea cu ochii lor ce a făcut Marina Voica la 85 de ani. Nu o să îți vină să crezi cât e de curajoasă!

În ultima vreme, celebra artistă de origină rusă, Marina Voica, a decis să răspundă invitațiilor de a reveni pe micile ecrane. La venerabila vârstă de 85 de ani, fanii artistei au rămas impresionați de cum arată și de cât de mult a reușit să slăbească.

Recent, întrebată de Ego.ro cum a reușit să-și mențină silueta, Marina Voica, cu zâmbetul caracteristic, a răspuns că „Pot să port și rochiile pe care le-am purtat și acum 60 de ani. Am slăbit, am cam 45 de kilograme.” În același timp, vedeta dezvăluia și secretul siluetei din aceste zile.

Dar asta nu e tot. Invitată de câteva ori de Cătălin Măruță, la PRO TV, artista a dovedit că nu îi este frică de provocări, urcând chiar și pe motocicletă. La cea mai recentă apariție la emisiunea lui Cătălin Măruță, octogenara cântăreață a fost pusă, din nou, în fața unei noi provocări.

Vedeta a fost provocată să se urce într-o mașină de epocă decapotabilă, de viteză. Așa că a răspuns provocării, participând la o cursă pe poligon. De altfel posta și pozele de la inedita provocare, scriind pe Facebook „Avanpremiera la o emisiune în stilul meu la ProTV.” (vezi galeria)

După momentul provocării, Cătălin Măruță a stat de vorbă cu Marina Voia, aceasta din urmă declarând:

„Doamne, Cătălin, ce idee ai avut. Era să mor acolo. Tu te-ai suit vreodată în această mașinuță? Sunt într-adevăr sportivă, dar asta este o mașină groaznică.

Nu are amortizoare din astea, scutură. Dar am făcut-o până la urmă. Am crezut că nu se poate. „Nu vreau să fiu de râsul lumii. M-ai făcut o dată de râsul lumii cu patinele. Eram convinsă că pun patine și ies pe gheață.

Am și plecat, că asta am făcut toată viața și am căzut. Ce să fac? Dacă am deja și această reclamă că pot tot. Chiar tot nu pot. Lăsați-mă în pace, să mor liniștită!”, a explicat Marina Voica la PRO TV.