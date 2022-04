Câte kilograme are Marina Voica la 85 de ani. Ce secret are marea artistă a României

Câte kilograme are Marina Voica la vârsta de 85 de ani. La vârsta sa, marea artistă și-a păstrat cochetăria și mereu este coafată și îmbrăcată frumos. Marina Voica, care a făcut istorie în muzica ușoară cu piesa „Și afară plouă, plouă”, este, încă, un munte de energie și menține legătura cu fanii ei pe rețelele sociale, adaptându-se rapid la tehnologie.

Marina Voica pare că a găsit elixirul tinereții și al vitalității. Artista reușește să se mențină la greutatea ideală, după cum însăși a afirmat. Mai exact, la 85 de ani Marina Voica are 45 de kilograme, iar rochiile purtate în urmă cu șase decenii îi vin și în prezent.

„Pot să port și rochiile pe care le-am purtat și acum 60 de ani. Am slăbit, am cam 45 de kilograme. Dar, la înălțimea mea, am greutatea ideală”, a mărturisit recent Marina Voica, în exclusivitate pentru Ego.ro.