Ce mare dorință are Stelian Ogică, de fapt. O va executa și la 80 de ani, dacă e cazul EXCLUSIV

Stelian Ogică, 54 de ani, românul devenit cunoscut peste noapte acum două decenii, când a acuzat că i s-ar fi furat un bilet câștigător la Loto, în valoare de 1.000.000 de dolari, pare că nu-şi găseşte jumătatea. Ogică, care a anunţat de ceva vreme că ”s-a maturizat” şi că nu mai este “bărbatul de altădată”, nu are noroc în dragoste, iar gândul ăsta îl chinuie destul de mult.

“Am avut până la această vârstă trei cununii la Starea Civilă, însă nu am reuşit niciodată să ajung în faţa preotului, şi la Biserică. Unii ar putea vorbi de un blestem în ceea mă priveşte, dar eu nu cred în poveşti de genul ăsta.

El spune că nu se va opri din încercarea sa şi că va continua să-şi căute perechea ideală, chiar dacă a ajuns la o vârstă.

În plus, adaugă el, ştie să fie bărbat cu adevărat şi în societate, şi în viaţa de zi cu zi, şi în pat. Stelian Ogică admite că nu îi va fi uşor, fiindcă are un trecut de care nu se poate despărţi.

“Nu prea cred în părerea lumii despre mine. Ştiu că m-am schimbat de o bună bucată de vreme şi de aceea prefer să mă privesc prin ochii mei. Pe de altă parte, recunosc că am şi un trecut. Spre exemplu, când eram tânăr preferam compania femeilor mature.

Mi-am spus atunci că de la ele am ce învăţa şi a fost o vreme când preferam compania acestora. Anii au trecut şi am ajuns la fetele de vârsta mea, dar asta pare să fi fost o etapă ceva mai scurtă.

Iar în anii din urmă am început să dau înapoi ceasul biologic al partenerelor. Şi uşor, uşor, am ajuns să am partenere mai tinere şi cu 15, apoi 20 sau chiar 25 de ani”, îşi descrie Ogică pe repede înainte trecutul.