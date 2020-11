Stelian Ogică se îmbogățește după ultima afacere. Nimeni nu mai știa nimic despre el

Stelian Ogică a devenit cunoscut în anul 2001, după ce a acuzat că i s-ar fi furat un bilet de loterie în valoare de un milion de dolari. În cadrul unui interviu, acesta spune că între timp ”s-a maturizat” și a povestit despre noile afaceri și despre familia sa.

Stelian Ogică se îmbogățește după ultima afacere

Stelian Ogică are afaceri în construcții și susține că tocmai a finalizat ridicarea și vânzarea unui cartier de 21 de vile, în apropiere de București. Mai mult, acesta are în plan să repete cât de curând povestea, însă de această dată are de gând să ridice 30 de vile. S-a săturat de petreceri:

”M-am maturizat, dintr-un anume punct de vedere. Pot chiar spune că până pe la 45 de ani am copilărit. Ca atare, acum după ce mi-am făcut nebunia, adică am văzut cum stau lucrurile cu lumea televiziunii, am decis să schimb foaia și am devenit om de afaceri. Nu mai sunt Stelian Ogică de altădată. Adio petreceri, adio cluburi, adio nopți pierdute, adio femei. Astea toate sunt pe interes, multe chiar perverse, nu mi-e frică s-o spun. Or, Ogică de azi nu mai este copilul de ieri‘‘, a declarat Stelian Ogică pentru Impact.ro.

”Mai cumpăr rar câte un bilet la Loto, doar ca să provoc soarta!”

Se pare că Stelian Ogică este familist convins, iar bilete la Loto doar din când în când mai cumpără. Acesta spune că puțini sunt cei care știu că a făcut fotbal de performanță când era mic și că spera ca nepotul lui să ajungă un mare fotbalist.