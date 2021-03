EXCLUSIV Ce vrea să facă Stelian Ogică în fața judecătorilor. Spaima loteriilor își schimbă imaginea

Stelian Ogică (52 de ani), omul care în urmă cu exact două decenii susţinea că a câştigat marele pot de un milion de dolari la Loteria România, dar că i s-ar fi furat biletul noroc, înainte de a face dovada, îşi va juca în această primăvară ultima şansă, în faţa Justiţiei româneşti. El a declarat pentru playtech.ro că va cere în câteva săptămâni Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să-i admită solicitarea revizuirii dosarului său în baza căruia a fost condamnat în 2003 la doi ani de închisoare cu executare pentru înşelăciune. În ultimele trei luni, Ogică a suferit două înfrângeri majore pe acest „front”, întrucât cererile sale similare au fost respinse atât de Tribunalul Sectorului 3, cât şi de Curtea de Apel Bucureşti.

EXCLUSIV Ce vrea să facă Stelian Ogică în fața judecătorilor?

”A devenit un fel de chestiune de onoare pentru mine. Dacă va fi nevoie, voi cheltui banii şi timpul necesar pentru a arăta adevărul”.

Stelian Ogică este decis să demonstreze că a avut mereu dreptate: ”Mă voi lupta până la capăt pentru a-mi demonstra nu doar nevinovăţia, ci şi faptul că am câştigat acel premiu. A devenit un fel de chestiune de onoare pentru mine. Dacă va fi nevoie, voi cheltui banii şi timpul necesar pentru a arăta adevărul. Nu ştiu de ce Justiţia din România nu vrea să-mi facă dreptate. Dar nu depun armele. Chiar dacă voi face asta până în ultima mea zi de viaţă, am să lupt ca să demonstrez că am avut dreptate şi că nu sunt nebun, nici mincinos sau vreun hoţ!”, a precizat Stelian Ogică pentru playtech.ro.

”Dacă nu se va putea în România, atunci mă voi adresa unor curţi competente europene sau chiar mondiale”.

El spune că e dispus să fie umilit de întreaga Justiţie, dar că va lupta „până la ultima suflare” pentru dreptatea sa. ”Am o serie de probe care arată că nu mint. Lucrurile trebuie lămurite în instanţă. Dacă nu se va putea în România, atunci mă voi adresa unor curţi competente europene sau chiar mondiale. Nu contează câţi bani voi cheltui. Ştiu, iau în calcul şi povestea asta, că va trebui să plătesc diverse taxe de timbru sau cheltuieli de judecată, dar nu mă sperii. Şi nu vreau ca cineva să vadă în chestiunea asta vreo sfidare a Curţii”, mai spune Stelian Ogică, care în ultimii ani a devenit un antreprenor cunoscut în lumea imobiliarelor.

„Eu am câştigat acel premiu ce nu mi-a fost niciodată acordat!”

”Nu am uitat pedeapsa nemeritată a celor doi ani de puşcărie. Ca atare, Justiţia noastră nu va mai avea şansa de a mă condamna a doua oară”.

Mai mult, Stelian Ogică susţine că, pentru a-şi atinge ţelul, se ţine departe de orice fel de probleme care l-ar putea readuce în faţa vreunui tribunal românesc. ”Nu am uitat pedeapsa nemeritată a celor doi ani de puşcărie. Ca atare, Justiţia noastră nu va mai avea şansa de a mă condamna a doua oară. Am devenit extrem de atent. Chiar şi la micile găinării din viaţa oricărui om de pe acest pământ, până şi de astea încerc să mă ţin departe.

Şi toate acestea, fiindcă vreau să le arăt tuturor că am avut dreptate, că eu am câştigat acel premiu ce nu mi-a fost niciodată acordat!”, adaugă el. Stelian Ogică susţine, printre altele, că până în ziua de azi se află în posesia unei copii a biletului care i-a adus nu doar notorietatea, dar şi nefericirea, dar şi a unei expertize realizate de un specialist al Ministerului Justiţiei care atestă că biletul invocat de el drept câştigător este unul adevărat, nu fals.

Stelian Ogică a susţinut că a câştigat marele premiu al extragerii 6/49 din 21 ianuarie 2001, un milion de dolari, şi un apartament de trei camere în Bucureşti

”Dumnezeu e mai mare decât noi toţi şi vede ceea ce fac. Nu mă mai tem de nimeni. Tot ce vreau e să mi se facă odată pentru totdeauna dreptate!”, sună gândul cu care Stelian Ogică pleacă la drum în ultima sa tentativă legală de a-şi schimba soarta şi poate chiar şi norocul. Giurgiuveanul Stelian Ogică este probabil cel mai cunoscut şi cotroversat jucător din istoria Loteriei Române. El a susţinut că a câştigat marele premiu al extragerii 6/49 din 21 ianuarie 2001, un milion de dolari, şi un apartament de trei camere în Bucureşti, dar ulterior a afirmat că a fost atacat, bătut şi că respectivul bilet i-a fost furat de agresori. Premiul a fost încasat de un angajat al SPP, subofiţerul Constantin Murariu, astăzi ieşit din respectiva structură militară. Ogică încearcă de mai bine de 12 ani să schimbe decizia justiţiei, dar toate încercările sale au fost lovite de eşec.