Ce lovitură îi dă Ilie Năstase soției sale la tribunal. Decizia marelui sportiv e clară

Ilie Năstase, lovitură cruntă pentru soția sa! Ce se întâmplă cu relația lor și cu ce decizie a venit fostul tenismen în fața magistraților? Ce se întâmplă cu soții Năstase la moment?

Vestea divorțului dintre Ilie și Ioana Năstase nu i-a șocat pe mulți, mai cu seamă după evenimentul violent care s-a petrecut între ei. Cei doi deși păreau că urmează să șteargă totul cu buretele și să o ia de la capăt, au ales să meargă pe drumuri separate.

Legenda tenisului a cerut ca totul să se desfășoare în instanță, iar bruneta riscă acum să piardă bolidul de lux. După o poveste de dragoste cu năbădăi au decis ca totul să se termine.

Problemele din ultima vreme i-au făcut să nu mai poată ajunge la un numitor comun, așa că au decis să termine totul. Bruneta a mărturisit că lucrurile se vor împărți la comun în conformitate cu legea.

Fosta soție a milionarului ar putea să rămână cu automobilul de lux primit de ziua sa de naștere. „În cazul meu, nu este nevoie. Eu îi voi da tot ce este de dat. Dacă sunt bunuri acumulate în comun, eu îi voi da ce este de dat.

Sunt o femeie pe picioarele mele, nu stau să mă țigănesc. Acele bunuri nu se vor împărți, probabil cadoul pe care mi l-a oferit. Nu știu de ce a ales această cale. Vom vedea în instanță”, a continuat Ioana Simion.

Cu toate astea, femeia susține că cel impotant lucru în perioada aceasta este liniștea sufletească. „Trebuie să fim pregătiți pentru orice. Mai presus de toate, pentru mine este foarte importantă liniștea sufletească.

Eu am gândit-o vreo 2 luni și pentru că sunt o femeie calculată, mereu voi încerca să iau o decizie corectă și foarte bine gândită. Nu voi da înapoi. Niciodată”, a mai transmis soția fostului tenismen.

Ioana Simio (Sursa: Antena Stars)