Ilie Năstase, cadou din altă lume pentru soție. A spart un sfert de milion de euro

Ilie Năstase și-a arătat aprecierea față de soția sa cu un cadou de lux. Fostul tenismen i-a dăruit tinerei sale soții, de ziua ei, o mașină în valoare de nu mai puțin de 240.000 de euro. Frumoasa brunetă s-a ales cu ultimul model de Bentley.

Frumoasa brunetă, care împlinește pe 15 septembrie 45 de ani, a fost copleșită de gestul lui Ilie Năstase. Aceasta are o pasiune pentru mașini, iar celebrul ei soț ei i-a împlinit una dintre dorințe. Ioana Năstase împlineste pe 15 septembrie vârsta de 45 de ani, iar Ilie Năstase i-a dăruit deja cadoul la care oricine vizează.

O mașină superbă și foarte scumpă din gama de lux a brandului Bentley. Noul model Continental GT Sport, în două uși, valorează nu mai puțin de 240.000 de euro. Doamna Năstase a fost copleșită când a pus mâna pe volanul fin și a apăsat pedala noului bolid de lux.

Ioana Năstse spune despre noua achiziție că este de vis

„De data aceasta, mașina e de la Ilie. Am primit cadou de la soțul meu o mașină pe care mi-o doream foarte mult. Acum două săptămâni, cineva a parcat în fața blocului un Bentley modelul acesta și am zis: «wow, ce mașină frumoasă». Am fost imediat în reprezentanța și am luat-o pe loc. Mai am cinci mașini, diferite mărci, dar nu se compară cu aceasta. Este de vis„, a povestit pentru click.ro Ioana Năstase.

Cadouri scumpe a primit și Brigitte Năstase din partea tenismensului, dar aceasta nu a fost mulțumită doar cu atâtși l-a părăsit pe fostul sportiv.

Brigitte Sfăt, o viață dusă la extrem alături de Ilie Năstase

„Am avut cadouri, o viață trăită la extrem dar nu am avut lucruri esențiale de la viață, lucrurile morale. Eu la astea tânjesc și de astea am nevoie. Credeți-mă că de la început mi-am dorit să le am cu Ilie. Mi-am dorit să am familia pe care n-am avut-o cu el pentru că nu l-a lăsat fosta lui soție să-mi facă un copil. Și multe alte lucruri.

Mă întreabă lumea, ce am eu cu femeia aia? Cum aș putea să mă întorc la casa în care au stat 7 ani de zile, și eu am renovat-o, când el a semnat că atunci când moare i-o lasă ei. În minutul doi, dacă Doamne ferește Ilie pățește ceva, eu sunt scoasă din casă afară. I-a promis Amaliei că n-o să mai facă niciun copil. Așa cum i-a semnat acte că-i dă casa. Eu, în minutul trei, eram scuipată din casa aia. Poate nici ceasurile sau lucrurile pe care le am nu mi-aș fi luat. Pentru actele pe care i le-a semnat ei„, spunea Brigitte Sfăt.