Ce legătură secretă este între Adrian Enache și românii care au câștigat Cupa Campionilor (exclusiv)

Adrian Enache îmbină muzica și sportul, știut fiind faptul că face parte din Naționala de fotbal a artiștilor, care aproape în fiecare an, de 7 data când Steaua a cucerit Cupa Campionilor Europeni, are în program deja tradiționalul meci cu sportivii care în anul 1986 aduceau marele trofeu în țară. Artistul a dezvăluit multe dintre secretele lor… muzicale.

A devenit o tradiția ca în jurul datei de 7 mai, dată în care Steaua a cucerit Cupa Campionilor Europeni, la Sevillia, în anul 1986, jucătorii de atunci ai roș-albaștrilor să joace cu Naționala artiștilor, fostă campioană mondială. Între membrii echipelor s-a legat și o frumoasă prietenie, petrec și se ajută la nevoie.

Adrian Enache, membru al Naționalei Artiștilor, pregătește alături de colegii săi o nouă întâlnire cu Lăcătuș & CO, în luna mai, la Cheile Grădiștei. Artistul a povestit că sunt dese momentele în care prietenii săi foști sportivi îl sună ca să le cânte o melodie la telefon.

„Chiar zilele astea m-a sunat Bumbescu să-i fredonez melodia lui Manhattan, „Let me kiss and say goodbye. Tot el mai îmi cerea și piesa Laurei Stoica, pe care o am uneori în repertoriu”, a mărturisit Adrian Enache pentru impact.ro.