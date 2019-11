Ce le-ar fi spus Luiza investigatorilor români. Cum comentează DIICOT ultimele informații apărute în cazul Caracal

Vestea din ultimele ore potrivit căreia Luiza Melencu s-ar fi aflat în viață a făcut înconjurul internetului, dar și a întregii prese locale. Ipoteza șocantă a ieșit la iveală vineri seară, în urma unui anunț neașteptat făcut de Alexandru Cumpănașu, candidat la alegerile prezidențiale din acest an și, totodată unchiul Alexandrei Măceșanu, cealaltă fată dispărută împreună cu Luiza.

După ce nimeni din familia adolescentei de 18 ani, care a disparut în urmă cu mai bine de trei luni nu mai spera ca eleva să fie în viață, cu atât mai mult cu cât Gheorghe Dincă, bărbatul de 66 de ani din Caracal a recunoscut că a ucis-o atât pe Luiza cât și pe Alexandra, apar noi informații.

Aseară, în cadrul unei emisiuni de la postul de televiziune România TV, Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, a transmis faptul că acesta va trimite o cerere la DIICOT pentru a vedea întregul filmuleț anunțat de Alexandru Cumpănașu, în care se vede că Luiza Melencu ar fi în viață.

Alexandru Cumpănașu a spus că inițial a primit informații că Luiza Melencu s-ar fi aflat într-o parcare.

„În momentul în care am ajuns acolo nu am găsit-o, din păcate și am stat două zile, nopți întregi, încercând să vedem ce se întâmplă în acea parcare. (…) Era în zona unui port. De acolo, din păcate a fost mutată. Nu am dormit, a fost pur și simplu o nebunie întreagă.

Asta s-a întâmplat ieri (n.red. joi.). Am venit înapoi în țară și practic în cursul zilei de astăzi am făcut rost și de filmuleț – pozele le aveam deja. În momentul în care am făcut rost și de filmuleț am zis că este de datoria mea să întreb și familia cu privire la veridicitatea informației”, a spus Cumpănașu.