Ce job are Minerva, de fapt. Astrologul câștigă destui bani: „Din păcate, nu voi mai avea voie pe sticlă” VIDEO

Una dintre cele mai apreciate și mai urmărite femei astrolog din România, Minevra a dezvăluit recent că nu va mai avea dreptul de a apărea pe sticlă. Totul ar avea legătură cu locul său de muncă. Deși probabil mulți dintre români credeau că astrologia este singurul domeniu în care activează, ei bine, femeia face bani suficienți și din altceva. Află ce job are Minerva, pe numele rău real Gabriela Dima, de fapt.

Minerva, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați astrologi din țara noastră, are o poveste de viață cel puțin impresionantă. Gabriela Dima, așa cum se numește în realitate, este în vârstă de 64 de ani. A studiat la mai multe facultăți și a activat, din punct de vedere profesional, în mai multe instituții, pe funcții diferite.

Minerva a studiat la Facultatea de Drept și a absolvit cel puțin altele două: Facultatea de Psihologie și Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică. Se știe deja că la cea din urmă instituție de învățământ a reușit să intre abia a 11-a oară, aspect surprinzător având în vedere ce zodie este celebra Minerva (vărsător). Astrologul mult îndrăgit de români are și un doctorat în filologie.

În anii 1990 a lucrat, timp de 20 de ani, în presă, ca jurnalist. Ulterior, a activat în cadrul Companiei Poșta Română, în departamentul de strategie și dezvoltare. Potrivit relatărilor sale, a mai fost și procuror. În cele din urmă, însă, a abandonat toate aceste profesii.

Acum, Minerva a luat prin surprindere pe toată lumea cu anunțul pe care l-a făcut. Invitată la podcastul lui Damian Draghici, astrologul a dezvăluit ce loc de muncă are în prezent. Se pare că, din cauza acestuia, femeia va dispărea de pe sticlă pentru cel puțin o perioadă de timp, după cum a spus chiar ea.

În prezent, Minerva deține o funcție de execuție în Banca Națională Română, potrivit dezvăluirilor pe care le-a făcut în podcastul lui Damian Draghici. Din acest motiv, astrologul ar urma să dispară de pe micile ecrane în următoarea perioadă. Cu toate acestea, femeia nu pare să fie deloc deranjată de acest detaliu.

Așa cum probabil mulți știu deja, pe lângă viața profesională, pentru Minerva contează foarte mult pasiunea sa pentru astrologie. A descoperit-o la vârsta de 14 ani, atunci când a citit primele cărți despre acest domeniu. Drumul său către astrologie a debutat cu ajutorul cărților de Tarot.

„Eu am avut o relație cu cărțile de Tarot care a speriat pe foarte multă lume. Și nu dădeam în cărți. Primisem o pereche de cărți țigănești, am ținut la ele ca la nu știu ce. (…) Am spus cuiva, vezi că pleci de la mine, moare cineva din familie. După zece minute a venit profesoara la ușă la noi și a început să țipe și să mă facă vrăjitoare și-n fel și-n chip. Atunci, tata mi-a luat și mi-a ars cărțile”, a povestit Minerva despre începuturile sale în astrologie.

Deși drumul său a început cu banalul citit în cărți, Minerva deține acum cunoștințele necesare pentru a realiza inclusiv astrograme natale. Însă experiența sa de viață nu s-a concentrat doar pe acest lucru. În același podcast, Minerva a vorbit despre un accident în urma căruia a fost grav rănită și a fost nevoie de intervenția medicilor.

S-a întâmplat pe vremea când eera în vârstă de 27 de ani. Se afla la Timișoara. Mama sa ajunsese și ea la spitalul la care a fost internată, după producerea accidentului de mașină. Nu va uita niciodată ce a trăit atunci când a intrat în moarte clinică, după ce i-au fost scoase slina, o parte din ficat și un rinichi.

În moarte clinică, Minerva a putut să se privească pe sine. Iar emoțiile pe care le trăia erau de bine, de pace interioară. S-a dat jos de pe masa de operație. Nu mai vedea pe nimeni în jurul său. Astfel, astrologul a ieșit prin curtea spitalului și a pornit spre Calea Aradului, să meargă acasă. Când trebuia să treacă un pârâi, s-a oprit din cauza unei mașini.

„Era un Bugati. Am văzut o doamnă cu voaletă, cu o umbreluță și un bărbat. Cel de la volan era în uniforma ofițerilor români din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Dar era ca și cum ieșise dintr-o explozie.

Doamna, în schimb, era foarte elegantă. S-a oprit în dreptul meu și stăteam zmirnă. Zice „Iar o superi pe maică-ta?”. Și zic „Nu, vreau să mă duc acasă, la copii”. Zice „Ai foarte multe de făcut, hai întoarce-te înapoi, că ai să te duci și la copii. Și, ca niciodată, eu – care sunt spirit rebel – am urcat în mașină lângă ea. Când am ajuns în dreptul spitalului, am coborât și mi-a zis să țin minte că am foarte multe de făcut și că „tu trebuie să-i ajuți pe oameni”.

M-am întors și m-am așezat pe masa de operație și s-a rupt filmul. În momentul acela am deschis ochii, medicii, studenții, toți stăteau grămadă. Zic „Unde sunt?”. Nu puteam să vorbesc. Nu se înțelegea nimeni cu mine. Și am adormit. Pe la 1 dimineața am deschis ochii. Voiam să merg la toaletă. Cine era în ușă? Era doamna cu voaletă și șoferul”, a rememorat Minerva.