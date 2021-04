Ce zodie este celebra Minerva. Sub ce semn zodiacal s-a născut

Minerva este celebru astrolog, al cărei nume real este Gabriela Dima. Aceasta s-a născut în Județul Hunedoara, are vârsta de 63 de ani și are o poveste de viață impresionantă. Iată ce zodie este Minerva.

Minerva este absolventă a Facultății de Drept și a celei de Actorie. A profesat ca Jurnalist în anii 90, apoi a absolvit Facultatea de Psihologie. Pe lângă acestea, ea era pasionată de Astrologie. Ea a lucrat în cadrul Companiei Poșta Română, în departamentul de strategie și dezvoltare.

“Mi-am abandonat profesiile… cea de jurist (am fost procuror), sunt psiholog și am terminat Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, apoi am făcut presă timp de 20 de ani, sunt scriitor, am un doctorat în Filologie.” după cum afirma Minerva, potrivit avantaje.ro.

Minerva a citit primele cărți de astrologie pe când avea 14-15 ani. Ea poate face astrograma cuiva, folosind datele personale, cum ar fi: ora, ziua și anul nașterii. Astrograma este un ghid al personalității persoanei examinate.

Până la vârsta de 9 ani, Minerva a avut o copilărie frumoasă. Însă, pe când avea doar 9 ani, Minerva a fost diagnosticată cu leucemie. Mai târziu a aflat că boala de care suferă nu este leucemie, ci o altă boală de sânge. A avut foarte multe zile de spitalizare, a trecut prin intervenții chirurgicale, însă a trecut cu bine peste tot.

Când avea 16 ani, aflându-se la locul de muncă al tatălui ei, Minerva l-a cunoscut pe domnul locotenent care era ofițer în aviație și care avea să-i devină soț mai târziu. A știut din prima clipă că el îi v-a fi soț și chiar i-a spus și tatălui ei acest lucru. Așa s-a și întâmplat, cei doi s-au căsătorit. Mai târziu au înfiat doi copii: pe Mihai și pe Maria. După patru ani de când au înfiat-o pe Maria s-a născut și copilul celor doi: Andrei. Soțul acesteia a decedat într-un accident aviatic, pe când Andrei avea doar 7 luni. Când Andrei avea 17 ani a făcut meningită pneumococică și l-a pierdut. Acela a fost momentul în care Minerva a început să se ocupe mai mult de Astrologie.

Într-un interviu acordat pentru click.ro, Minerva povestea cum că potrivit zodiei Vărsător, în care se află, nu trebuia sa fie așa de perseverentă, dar că ascendentul în Capricorn i-a dat încăpățânarea pe care o are și planeta Saturn a ajutat-o mereu să se ridice.

”Mi-am dorit întotdeauna să fac Institutul de Artă Teatrală, unde am intrat abia a 11-a oară. Am dat până am reușit, deși sunt Vărsător. Se spune că Vărsătorii nu sunt perseverenți. Nu-i adevărat, sunt. Poate că aici a intrat în joc și ascendentul, care este Capricorn. Acesta mi-a dat încăpățânarea și tenacitatea de a merge mai departe. M-am lovit de foarte multe lucruri în viață, dar întotdeauna planeta Saturn mie mi-a purtat noroc, m-a ajutat să mă ridic de fiecare dată când am fost doborâtă. Mi-am dat seama că n-am să profesez nici ca regizor, nici ca om de teatru, deși îmi era foarte dragă Mihaela Tonița Iordache, care era la Teatrologie. Colac peste pupăză, în anii 90 am intrat în presă”.