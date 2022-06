Ce înseamnă wild card în tenis. Cum se aplică în funcție de turneu

Ce înseamnă wild card în tenis. Pe 27 iunie va debuta actuala ediție a turneului de la Wimbledon. Dincolo de sportivii care prin clasarea în ierarhia mondială, la masculin și feminin, vor evolua pe tabloul principal, în competiție vor participa și câțiva ale căror performanțe din ultima vreme nu le-ar fi permis un asemenea lucru. Ei au primit însă un fel de „permis” din partea organizatorilor. Dar să vedem ce înseamnă wild card în tenis.

Federația Internațională de Tenis (ITF) este forul diriguitor al acestui sport la nivel mondial. Ea a fixat și regulile jocului de tenis, dar și criteriile de participare ale sportivilor în turneele din circuitele feminine și masculine.

ITF a delegat anumite puteri pentru marile turnee, precum cel de Grand Slam, organizațiilor naționale de tenis din țările care găzduiesc asemenea competiții. Jucătorii de tenis se califică pentru a juca in turnee la nivel național si internațional într-unul din cele trei moduri: calificare directă, acces prin calificări sau prin wild card. Intrarea directă se bazează pe clasarea internațională a jucătorilor, iar turneele majore vor rezerva un anumit număr de locuri pentru acești jucători.

Cum se aplică wild cardurile în funcție de turneu

Ce înseamnă wild card în tenis putem înțelege cel mai bine dacă luăm un exemplu concret. La Wimbledon 2022, fiind un turneu de Grand Slam, pe tabloul principal se află câte 128 de jucători, respectiv jucătoare, pe tablourile principale ale competiție masculine și feminine. În principiu, locurile de pe tabloul principal sunt ocupate conform ierarhiei mondiale WTA și ATP.

Mai exact, este vorba de o șansă pe care organizatorii o dau unor sportivi care nu ocupă o poziție care să le dea posibilitatea să intre pe tabloul principal. Ar putea juca în calificările turneului, dar organizatorii preferă de obicei tinere talente din țara ce organizează evenimentul. Așa a fost cazul Emmei Răducanu, care a primit un wild card pentru a juca direct în turul 1 la Wimbledon, anul trecut. Astfel, a fost scutită și de grija trecerii de tururile de calificare.

Cine a primit wild carduri la Wimbledon 2022

Pe de altă parte, un wild card se poate acorda și unui jucător cunoscut, dar care a „căzut” în ierarhia mondială, din diferite motive. E cazul din acest an al Serenei Williams. Americanca n-a mai jucat de un an, coborând pe locul 1204 în clasamentul WTA. Dar reputația pe care o are, deținătoare a 23 de titluri de Grand Slam, au îndreptățit-o să primească un wild card din partea organizatorilor Wimbledon 2022.

În aceeași situație se află și elvețianul Stan Wawrinka, deținător a trei titluri de Grand Slam și fost număr 3 mondial. Chinuit de accidentări, el a coborât pe poziția a 265-a ATP, dar beneficiază de un wild card pentru turneul masculin de pe iarba londoneză, conform tennis365.com. În acest an, organizatorii Wimbledon au acordat câte 8 wild card-uri pentru competiția masculină și feminină. Același lucru se întâmplă și pentru probele de dublu.

E o șansă pentru un jucător necunoscut de a se face remarcat. Sau una pentru un sportiv deja cunoscut de a reveni după o perioadă mai puțin bună ori de pauză. Tot la Wimbledon, a mai primit un wild card și britanica Sonay Kartel (20 de ani), rivala Emmei Răducanu la junioare. Ea a câștigat 4 turnee ITF consecutive, în perioada februarie – mai, dar a evoluat și în echipa de Fed Cup a Marii Britanii.