Ce șanse are Simona Halep să câștige Wimbledon 2022. Cum arată topul favoritelor și ce loc ocupă Sorana Cîrstea

Ce șanse are Simona Halep să câștige Wimbledon 2022. Fostul lider mondial a cucerit prestigiosul trofeu al competiției de la All England Club în 2022, după o finală memorabilă cu Serena Williams. Românca revine pe iarba londoneză după 3 ani, în 2020 turneul fiind anulat din cuaza pandemiei, iar în 2021, absentând din cauza unei accidentări. Organizatorii au transmis lista capilor de serie din care se poate afla ce șanse are Simona Halep să câștige Wimbledon 2022.

Fostul lider mondial se luptă, astăzi, în semifinalele turneului de la Bad Homburg. Românca va juca împotriva canadiencei cu origini românești, Bianca Andreescu. Partida va începe nu mai devreme de ora 15.30.

Simona Halep nu și-a ascuns dorința de a mai câștiga un turneu de Grand Slam.

„Asta îmi doresc (n.r. – să mai câștige un titlu de Grand Slam), muncesc pentru asta și sper să reușesc. Nu știu dacă sunt la fel de puternică în acest moment. Nu vreau să pun presiune pe mine pentru rezultate, vreau doar să progresez cât se poate de mult. Vreau să ating cel mai bun nivel al meu, chiar și mai mult decât cel pe care l-am avut. Muncesc pentru asta și îmi doresc să mai câștig un Grand Slam, dar asta vedem în timp”, a spus Simona Halep, citată de Eurosport.

Cum arată topul favoritelor la Wimbledon 2022 și ce loc ocupă Sorana Cîrstea

Organizatorii turneului au făcut publică lista capilor de serie, iar principalii favoriți la câștigarea celui de-al treilea Grand Slam al anului sunt Novak Djokovic (35 de ani, 3 ATP) și Iga Swiatek (21 de ani, 1 WTA). La masculin,, absentează actualul lider mondial, rusul Daniile Medeved, în urma deciziei de interzicere a sportivilor ruși la competiție de la All England Club. Soția lui Toni Iuruc a fost desemnată cea de-a 16-a favorită la cucerirea trofeului pe care l-a câștigat la ediția din 2019 a turneului. Sorana Cîrstea pe de altă parte se află pe locul 26 în topul favoriților.

Pe listă au fost incluse și româncele care participă la proba la dublu a turneului de la Wimbledon. Monica Niculescu și Elena Gabriela Ruse au apărut pe locul 14 în top, în timp ce Raluca Olaru care face pereche cu ucraineanca Nadia Kichenok, este pe locul 15. România mai are direct calificate pe tabloul principal următoarele jucătoare: Gabriela Ruse, Irina Begu, Ana Bogdan, Irina Bara și Mihaela Buzărnescu.

Fostul lider mondial, cotată mai bine de pariori

La feminin, Iga Swiatek e prima favorită, urmată de Barbora Krejcikova (Cehia) și de Paula Badosa (Spania). Următoarele favorite sunt Maria Sakkero (Grecia), Sofia Kenin (SUA) și Anett Kontaveit (Estonia).

Ce șanse are Simona Halep să câștige Wimbledon 2022 se poate afla, însă și din cotele jucătoarelor la casele de pariuri. Aici, românca stă mult mai bine, fiind cotată cu a treia șansă. Prima, în viziunea bookmakerilor, este tot poloneza Iga Swiatek, cu o dotă de 2,50, urmată de tunisicanca Ons Jabeur, cu 12.00, la egalitate cu americanca Cori Gauff. După ele se află un grup de trei jucătoare, cu cota 15.00, printre care se află și Halep. Aceeași cotă o au Petra Kvitova și Karolina Pliskova