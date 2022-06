Tragerea la sorți Wimbledon 2022. Cu cine joacă Simona Halep și Sorana Cîrstea

Tragerea la sorți Wimbledon 2022. Astăzi, Simona Halep și Sorana Cîrstea află cu cine joacă în ediția din acest an a turneului de la All England Club. Fostul lider mondial a cucerit trofeul în 2019, după o finală entuziasmantă cu Serena Williams. Atât ea, cât și Sorana Cîrstea se află și printre favoritele competiției de la All England Club.

UPDATE Ora 12.20. Tragerea la sorți Wimbledon 2022 a stabilit ca Simona Halep să joace în primul tur cu jucătoarea din Cehia, Karolina Muchova (82 WTA). Muchova a ajuns în sferturile de finală la ultimele ei două apariții pe iarba londoneză. Simona Halep se află pe aceeași parte de tablou cu liderul mondial Iga Swiatek, pe care ar putea s-o înfrunte abia în faza semifinalelor. Jucătoarea noastră se află pe partea superioară a tabloului și are parte de adversare complicate: ar putea juca împotriva Paulei Badosa în optimi și împotriva Karolinei Pliskova, finalista de anul trecut, în sferturi.

Sorana Cîrstea, favorită 21 la Wimbledon, o va întâlni în turul I pe sârboaica Aleksandra Krunic (29 de ani, 53 WTA).

Tragerea la sorți Wimbledon 2022. Vineri, la prânz, jucătorii și jucătoarele de pe tabloul principal al competiției de Grand Slam își vor afla adversarii din primul tur și traseul pe care-l vor avea pe parcursul turneului. Simona Halep și Sorana Cîrstea se află pe lista participantelor, alături de alte cinci românce.

Simona Halep a cucerit prestigiosul trofeu în 2019, după o finală senzațională cu Serena Williams. Ea și-a exprimat dorința de mai câștiga un alt turneu de Grand Slam.

„Asta îmi doresc (n.r. – să mai câștige un titlu de Grand Slam), muncesc pentru asta și sper să reușesc. Nu știu dacă sunt la fel de puternică în acest moment. Nu vreau să pun presiune pe mine pentru rezultate, vreau doar să progresez cât se poate de mult. Vreau să ating cel mai bun nivel al meu, chiar și mai mult decât cel pe care l-am avut. Muncesc pentru asta și îmi doresc să mai câștig un Grand Slam, dar asta vedem în timp”, a spus Simona Halep, citată de Eurosport.

Cu cine joacă Simona Halep și Sorana Cîrstea la Wimbledon 2022

La tragerea la sorți de la Wimbledon 2022 sunt incluse și Simona Halep și Sorana Cîrstea. Ediția din acest an va fi una cu totul specială. În primul rând, organizatorii au interzis participarea sportivilor din Rusia și Belarus, ca urmare a războiului declanșat în Ucraina. În acest context, ATP și WTA au decis să nu acorde puncte la ediția din acest an, considerând măsura discriminatorie.

Tragerea la sorți de la Wimbledon nu va beneficia prin urmare de nume precum cel al actualului lider ATP, rusul Daniile Medvedev și nici de al lui Andrey Rublev, numărul 8 mondial. La fete, vor absenta jucătoare ca bielorusa Aryna Sabalenka (6 WTA), Daria Kasatkina (13 WTA) și Victoria Azarenka (20 WTA).

Nu se vor acorda puncte la actuala ediție

În 2021, terenul central a fost mai alunecos decât celelalte şi au apărut două accidentări importante în rândul jucătorilor, Adrian Mannarino respectiv Serena Williams, care au fost nevoiţi să abandoneze. Pentru a îmbunătăţi aderenţa, Wimbledon a permis jucătorilor să se antreneze pe cele două terenuri, rezervate până acum celor mai interesante meciuri, în săptămâna dinaintea startului Grand Slam-ului pe iarbă, scrie digisport.ro.

După ce tragerea la sorți de la Wimbledon 2022 îi va stbili prima adversară, Simona Halep se află printre favorite pentru a căpăta onorarea de a juca în primul meci ce se va disputa pe Terenul Central. Aceasta revine, în mod tradițional, câștigătoarei ediției trecute. Aceasta a fost Ashleigh Barty, care între timp s-a retras, iar în 2020 competiția a fost anulată din cauza pandemiei.

Prin urmare, ultima campioană flată în activitate este chiar Simona Halep. De altfel, însăși Barty le-a cerut organizatorilor ca Halep să joace primul meci al zilei de marți pe terenul central. Simona Halep se află pe locul 19 la ora actuală, în timp ce Sorana Cîrstea ocupă poziția a 32-a.