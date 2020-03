Ce îi lipsește lui Ianis Hagi pentru a-l mulțumi pe deplin pe Rege. „Nu sunt împlinit!”

Ianis Hagi este de câteva săptămâni în centrul atenției. Mutarea sa de la Genk la Glasgow Rangers pare a fi benefică pentru fotbalistul român de 21 de ani, fiul lui Gică Hagi. Dar, pentru a-l mulțumi pe deplin pe Rege, lui Ianis Hagi îi lipsește ceva.

Ce îi lipsește lui Ianis Hagi pentru a-l mulțumi pe deplin pe Rege

Gică Hagi și-a urmărit fiul chiar și atunci când Ianis nu mai juca pentru Viitorul. În toamna anului trecut, Regele s-a deplasat în Belgia, pentru un meci din Liga Campionilor pe care Genk l-a susținut pe propriul teren în compania deținătoarei trofeului, Liverpool. În meciul disputat pe 23 octombrie 2019, pe KRC Genk Arena, câștigat de „cormorani” cu 4-1, Ianis Hagi a intrat în minutul 87, la scorul de 4-0 pentru Liverpool, și deși nu a avut timp să se evidențieze în puținele momente când a pus piciorul pe minge, Gică Hagi a declarat că este mândru de evoluția fiului său la Genk.

„Eu m-am dus şi pentru că era ziua lui, a împlinit 21 de ani şi am vrut să fim împreună cu soţia. Bine că a jucat şi acele minute. A fost un meci important, a vorbit cu antrenorul şi au făcut ei tactica, ştia când o să joace şi cât să joace. Mă bucur tare că e apreciat de un antrenor şi joacă la o echipă aşa de mare, am văzut că au scris englezii de el, e respectat şi va veni timpul să joace, că are multe meciuri de jucat. El este bucuros, sunt fericit, sunt mândru de el, dar încă nu sunt împlinit. Mai aşteptăm că e pe drum şi trebuie să se dezvolte în continuare, că are multe de făcut. N-a primit niciun cadou, doar am stat împreună, maică-sa se ocupă cu cadourile, a rămas acolo cu el şi eu m-am întors la treabă. Noi ne sfătuim, vorbim tot timpul ca prieten, ca părinte, ca antrenor. Suntem ca doi prieteni” , a declarat atunci Gheorghe Hagi.

Ianis Hagi și mutarea la Rangers

De la începutul acestui an, tânărul fotbalist român a făcut pasul în Scottish Premiership, la Rangers FC, unde are evoluții bune. Ianis Hagi, 21 de ani, a semnat pe 12 iulie 2019 un contract pe cinci sezoane cu formația belgiană Genk, debutând pe 28 iulie 2019. Ianis a îmbrăcat de 14 ori tricoul echipei din Belgian First Division A și a marcat 3 goluri. La începutul acestui an a fost împrumutat la Glasgow Rangers, în Scottish Premiership.