Ce i s-a întâmplat lui Culiță Sterp după divorțul de Carmen de la Sălciua. Mama sa l-a obligat

Mama lui Culiță Sterp face dezvăluiri emoționante despre divorțul dintre artist și Carmen de la Sălciua. Aflat acum în Republica Dominicană, la Survivor, pe Culiță Sterp îl așteaptă iubita lui însărcinată, dar și mama lui, cele două surori și un frate.

Geta, mama lui Culiță Sterrp, a declarat divorțul dintre fiul ei și Carmen a luat-o prin surprindere. Femeia a recunoscut că s-a supărat și a plâns când a auzit vestea despărțirii. În plus, mama Geta l-a pus pe Culiță să își ceară iertare în fața fostei sale soții pentru că i-a greșit.

„Sunt foarte mândră de el. M-am supărat pe el atunci când a avut divorțul. Am și plâns și chiar am suferit. Eu sunt foarte statornică și îmi place așa dacă ai jurat în fața lui Dumnezeu, să îl respecți pe Dumnezeu prima dată. L-am pus să își ceară iertare și în fața lui Dumnezue și în fața lui Carmen că i-a greșit.

Cu toate că artistul urmează să devină tătic și a reușit să își refacă viața alături de Daniela Iliescu, fosta lui soție încă ține legătura cu mama Geta.

Artista a declarat la un moment dat că încă vorbește cu fosta ei soacră și că o respectă.

„Da! Din când în când! Eu nu am în suflet răutăți față de nimeni! O respect pe ea, cât și pe fete, ne-am înțeles foarte bine, am făcut parte din familia lor o perioadă și după cum bine știți am încercat să fiu rezervată și în acel „scandal” de atunci și asta pentru că am știut că timpul va vindeca rănile”, a răspuns Carmen de la Sălciua, întrebată de fani dacă ține legătura cu fosta ei soacră.