Ce i-a spus soacra lui Dani Oțil în timp ce schimba scutecul lui ”Cârcel”. Matinalul nu se aștepta la asta așa repede

De când a devenit tătic pentru prima dată, viața lui Dani Oțil s-a schimbat complet, iar acum întregul său univers se învârte în jurul micuțului „Cârcel”, așa cum îl alintă matinalul pe fiul său. Ce sfat prețios a primit prezentatorul TV de la soacra lui. Toți au râs cu lacrimi când au auzit.

Atunci când devii părinte pentru prima dată ai un sentiment minunat. Faci tot ce este omenesc posibil pentru ca ai tăi copii să nu ducă lipsă de nimic, te străduiești să le fii și prieten și părinte în același timp, iar iubirea pe care le-o porți este una necondiționată.

Aceleași sentimente le au și Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu față de micuțul lor „Cârcel”, bebelușul venind pe lume vineri, 10 septembrie. Odată ce proaspăta mămică și fiul ei au fost externați din spital și au ajuns acasă, Dani Oțil a povestit că, deși a avut probleme cu somnul și nu a reușit să se odihnească foarte bine, cei doi au avut ajutor din partea mamei Gabrielei.

Soacra lui Dani Oțil i-a mărturisit un lucru prețios ginerelui său, în timp ce schimba bebelușul, lucru amuzant pe care matinalul l-a povestit și la Neatza.

Simpaticul Dani Oțil a mai făcut o dezvăluire incredibilă în cadrul ediției de marți, 14 septembrie, atunci când a mărturisit că nu s-a dus să înregistreze nașterea bebelușului său. Întrebat de Răzvan Simion care este motivul, prietenul său cel mai bun a declarat cu nonșalanță că nu au ales încă ambele prenume ale copilului.

Dani Oțil: Am o cunostiinta, dar nu stiu daca e ok sa povestesc asta. in fine, am un prieten care s-a dus spritat dupa cateva zile sa inmatriculeze copilu. El trebuia scris in acte Adrian si cum l-au trecut aia acolo…il cheama hadrian. Trebuie sa merg si eu să inmatriculez copilul

Răzvan Simion: Pai nu te-ai dus?

Dani: Nu, am 15 zile.

Răzvan – Pai si ce? expira placutele?

Dani: Pai nu am inca ambele nume.