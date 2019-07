Ce i-a spus Florina Cercel lui Carmen Tănase, cu o zi înainte să moară. Actrița este devastată de durere

Actrița Florina Cercel a murit marți, la 76 de ani. Ce i-a spus regretata artistă prietenei și colegei sale de breaslă Carmen Tănase, cu o zi înainte să moară.

Actrița Florina Cercel a murit marți, 30 iulie, la 76 de ani, din cauza cancerului la plămâni. Una dintre ultimele persoane care s-au întâlnit cu regretata stea a teatrului a fost actrița Carmen Tănase. Cele două erau prietene bune, iar pe lângă timpul petrecut la repetiții și mai apoi pe scenă, mergeau în vacanțe și se vizitau des, după cum s-a întâmplat și cu o zi înainte să moară Florina Cercel.

Pentru libertatea.ro, Carmen Tănase a povestit că prietena sa și-a dorit discreție, după cum a și trăit toată viața. De altfel, simțind că suferința Florinei Cercel și-a spus cuvântul, Carmen făcea drumuri dese la ea în ultima perioadă. La ultima întrevedere, actrița povestește că a simțit că Florina Cercel și-a luat rămas bun de la ea.

„Florina și-a dorit discreție, așa cum a și trăit. Eram prietene foarte bune. Am vizitat-o ieri după-amiază și am simțit că și-a luat rămas bun de la mine. La plecare, mi-a spus să am grijă de mine”, a declarat Carmen Tănase.