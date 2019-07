Destin crunt. De ce nu a avut Florina Cercel copii. ”Aș fi avut un băiat de 37 de ani! Mi-aș fi dorit enorm!” Ce s-a întâmplat

Florina Cercel, una dintre cele mai frumoase actrițe pe care le-a avut România pe scenele ei prea sărace pentru imensul talent al său, viață tulbure neștiută de nimeni. Ce destin a avut aceasta și de ce nu a făcut niciodată copii?

Florina Cercel a pierdut o sarcină destul de avansată, care ajunsese la 6 luni. Din păcate, un turneu extrem de extenuant a fost cauza pierderii copilului. Aceasta a recunoscut că și-ar fi dorit să fie mamă, însă după ce și-a pierdut băiețelul, nu a mai putut rămâne din nou gravidă.

„Aș fi avut azi un băiat în vârstă de 37 de ani. Aș fi dorit să fiu mamă. Am o rezerva necheltuită de iubire față de copii. Am un nepot frumos și inteligent, iar de câțiva ani o tânăra fată este mereu în preajma mea, m-am obișnuit s-o prezint drept fiica mea“, mărturisea regretata artistă în urmă cu mulți ani.

Cele mai dureroase amintiri din copilărie: sărăcie și sacrificii mari

Florina Cercel a recunoscut de puține ori viața și amintirile crunte din copilăria sa. Cu toate că timpul a fost dur cu ea, iubita artistă a reușit să-și croiască un drum în viață și să capete renumele pe care îl are și acum, după trecerea în neființă. „Cele mai dureroase amintiri din copilarie sânt cele legate de arestarea tatălui și de anii triști trăiți în saracie, cu sacrificii enorme. S-a născut la Piatra Neamț, pe 28 ianuarie al ultimului an de razboi, 1943.

Doi părinți frumoși, mama casnică, iar tatăl, absolvent al Conservatorului din Cernăuți, a fost subofițer pâna la arestarea sa din 1952, iar dupa aceea, angajat al Filarmonicii din Botoșani. „Tata a plecat copil de trupă undeva, în Moldova de peste Prut, a devenit membru în fanfara regimentului respectiv, ca trompetist, a fost în gardă regală, era înalt și extrem de frumos. La un moment dat s-a mutat cu regimentul la Piatra Neamț, unde s-a îndrăgostit de mama, deși el fusese adus în casa să se căsătorească cu sora mamei, care era mai mare.”