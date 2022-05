Ce i-a spus fata Ralucăi Moianu după moartea tatălui său. Decizia a uimit-o pe fosta vedetă TV

Fiica Ralucăi Moianu a surprins-o pe celebra prezentatoare cu o decizie la scurt timp după tragedia din familie. Vedeta a subliniat de nenumărate ori că s-a văzut nevoită să discute cu fetița sa despre cum se simte și cum ar putea să o sprijine mai bine în acel moment extrem de greu. Mai mult decât atât, mediatizarea clipelor grele a tensionat mai mult lucrurile. „Este nevoie să vorbești cu copilul tău. Și e nevoie să vezi dacă are nevoie de sprijin din partea unui specialist”, a povestit moderatoarea. Ce i-a spus atunci fiica ei?

Raluca Moianu a avut lecții grele de învățat de la viață. Aceasta și-a pierdut soțul într-un moment sensibil. Vedeta a subliniat în cadrul unui interviu că a fost necesar să discute cu fiica ei despre felul în care se simte după tragedia care s-a apus asupra familiei.

Raluca se pare că a reușit să gestioneze bine lucrurile și să o sprijine așa cum ar fi trebuit pe Mara. Ea a susținut că este nevoie de multă comunicare cu copiii, mai cu seamă când în peisaj rămâne doar un singur părinte.

Fiica ei i-a spus atunci că nu avea nevoie de ea, simțind prea multă presiune din jur asupra evenimentului extrem de trist.

,,Și am întrebat-o, uite hai să mergem să vedem un psiholog, ea nu a vrut și n-am vrut s-o oblig. Iar eu nu sunt un părinte care s-o oblige. Ea mi-a spus, mama, în acest moment eu n-am nevoie decât de tine.

A simțit că a fost prea multă presiune, prea multă mediatizare, prea multă lume în casa noastră. Acesta este motivul pentru care nu vrea să apară, să fie văzută. A simțit că a fost prea mult”, a povestit prezentatoarea, pentru ego.ro.