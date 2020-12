EXCLUSIV Raluca Moianu, dezvăluiri emoționante după moartea soțului său. Ce face fata lor, în memoria tatălui: e copie la indigo

”Nu îmi voi opera corpul, avem exemple în showbiz-ul internațional de intervenții chirurgicale dezastruoase”

Bună, Raluca! Arăți perfect, ai aceeași siluetă, ca în anii de liceu. Ții dietă? Te ferești de bombe calorice?

Am o genă bună. Recunosc că nu fac mari eforturi să îmi mențin silueta. Cred că m-am disciplinat însă în timp, astfel că nu mănânc mult. La micul dejun mănânc bine, la prânz nu exagerez, iar seara, îmi păcălesc foamea fiindcă beau multe ceaiuri.

Te-ai gândit vreodată să apelezi la medicul estetician, de pildă, pentru un bust mai generos sau pentru alte operații la modă în show-biz?

Nu m-am gândit niciodată să îmi modific în vreun fel corpul pentru că standardele de frumusețe o impun. Cred că fiecare face ce vrea, iar astfel de intervenții se justifică doar atunci când iți pot aduce un plus de încredere în tine. Pe de alta parte avem exemple în showbiz-ul internațional de intervenții chirurgicale dezastruoase, de femei frumoase care nu au reușit să își schimbe oricum vârstă din buletin, dar s-au mutilat sau sunt cel puțin de nerecunoscut. Deocamdată nu se crapă oglinda, în plus, am un fond alergic și mi-e teama de orice intervenție chiar și neinvaziva, așa că mai aștept…

În ce constă farmecul tău, care crezi că sunt marile tale calități?

Sunt un munte de răbdare și stiu să ascult.

Tu, Andreea Marin, Mircea Radu, Dan Negru și Cosmin Cernat ați rămas și acum în prima linie, la tv și la radio. De ce nu au mai apărut și alte vedete de calibrul vostru?

Noi am avut șansa începuturilor televiziunii comerciale în România, de după Revoluție, iar anii 2000 au fost dominați la capitolul divertisment de școala lui Valeriu Lazarov. Au mai apărut prezentatori buni în ultimii ani, dar lipsește efectul ~wow de care am avut noi parte pentru că așa a fost conjunctura. Cred că am putea face multe emisiuni cu câte amintiri am strâns din tv și radio. Uite, vezi, la cum se schimbă lumea în care trăim poate ar merita să scriem împreună o carte și să înregistram un audiobook.

Unde te simți mai bine, la radio sau la TV?

Mă simt bine în ambele studiouri. Îmi place și munca din spatele camerelor de filmat și să îi învăț pe alții ceea ce stiu.Radioul e totuși prima mea mare iubire, așa că balanță inclina în mod subiectiv în aceasta direcție.

Ai realizat emisiunea ”Iartă-mă!”, la TVR, în perioada 2000-2007. E greu să ceri iertare?

Nu am o problema să cer iertare, dacă greșesc.

”Mara îi seamănă tatălui ei foarte tare și nu doar fizic. E microbistă convinsă și vrea să fie medic, ca el”

Ai trecut și printr-o perioadă delicată. Mario Ancuța, tatăl fetiței, s-a stins din viață, în urmă cu doi ani. Cum te-ai descurcat singură?

Cred că este suficient să spun că el va rămâne mereu în amintirea mea și a Marei. Amândouă știm că tati ar fi dorit să fim cât de fericite putem în această viață.

Fiica ta are ochii albaștri, ca ai tatălui ei. La ce îi mai seamănă?

Îi seamănă tatălui ei foarte tare și nu doar fizic. E microbistă convinsă, înainte de pandemie îi plăcea să meargă pe stadion. Spune că va fi medic, ca tatăl ei. Doar că ea își dorește să facă pediatrie, nu stomatologie. Îi plac copiii și ar face orice să îi știe bine, sănătoși.

Marei îi plac radioul și televiziune?

Mara nu vrea să mai apară la TV. A cochetat cu ideea și a urmat cursurile școlii de televiziune junior, dar și-a dat seama că ăsta nu e drumul ei. Invitațiile pentru a apărea în emisiuni tv sunt dese, fiindcă producătorii au văzut-o în pozele postate de mine, dar interesul ei e îndreptat către altceva, iar eu nu vreau să o oblig, să o duc cu forță la tv.

”Turneul ”Marius Ancuta Classic” se desfășoară în fiecare an, în noiembrie”

Ai înființat o competiție în memoria lui Marius Ancuța, fost comentator sportiv. Cine te-a ajutat ca visul să prindă contur? S-a organizat și în anul pandemiei, a fost o ediție la fel de emoționantă…

Competiția a fost înființată de cei de la Academia de snooker RST. Turneul ”Marius Ancuta Classic” se desfășoară în fiecare an, în noiembrie. Este o onoare pentru mine să pot decerna acest trofeu unor pasionați care duc visul lui Mario mai departe. Primele doua ediții au fost câștigate de Rareș Sinca, iar anul acesta învingătorul a fost Paul Croitoru. Este cu atât mai emoționant cu cât această competiție se transmite pe Eurosport .ro, iar acest canal de sport a fost pentru Mario timp de douăzeci de ani, ca o a doua casă. Prin intermediul comentariilor lui la Eurosport a reușit să îi facă pe mulți să se îndrăgostească de snooker.

Ai două pisicuțe tare simpatice, ce năzbâtii mai fac?

Am o persană albastră (Sheba) și un puiuț de rasă comună (Blue). Anul acesta nu vor mai cădea cu bradul fiindcă ne-am hotărât să luam unul mic, artificial. Mara spune că nu e normal să încurajăm tăiatul brazilor naturali, așa că anul asta e anul schimbărilor și pentru mâțele din familie. S-a dus distracția!

” Îmi folosesc vocea pentru a transforma cărți în audiobook-uri”

În ce proiecte ești implicată în această perioadă? Cum e cu toate, casă, serviciu, copil?

Eu am un copil mare (Mara împlinește în ianuarie 16 ani), o casa nu foarte mare și un serviciu la care se poate lucra în regim de telemuncă, așa că m-am descurcat cu toate onorabil. În primăvara, am primit o propunere din partea Editurii Litera și așa am început să-mi folosesc vocea pentru a transforma cărți în audiobook-uri. Le găsiți pe platforma citește.ro. Mi-am improvizat un mini-studio de înregistrări și acum lucrez de acasă. Cursul de comunicare audio-vizuală pe care îl predau la U.N.A.T.C îl susțin online, așa că pot spune că m-am adaptat. Mi-e dor de interacțiunea cu studenții, la clasă, dar știu că pandemia vă trece și vom reveni la normal. La radioul la care lucrez s-au produs în aceasta toamnă schimbări în acționariat și asta ne-a adus o serie de proiecte noi, la care lucrăm acum, și care sper să fie bine primite de public. Tot în toamna asta am început să produc pentru Medika tv un program destinat rezolvării problemelor în familie “Academia Părinților”, o emisiune prezentată de Felicia Akkaya, psiholog, un proiect în care cred foarte tare pentru că în perioada asta avem cu toții nevoie de sprijin la nivel emoțional. Nu am timp să mă gândesc la ceea ce se întâmplă în lume pentru că am mereu mintea ocupata.

Te mai ajută cineva la treburile casei?

Eu și mama ne ajutam reciproc. În ceea ce o privește pe Mara merg pe principiul învățat de la bunica mea “las-o în pace, are tot timpul să învețe să facă gospodărie”, așa că nu o prea angrenez în treburile casei. Mara m-a surprins plăcut, la prima ninsoare, când s-a oferit să curețe zăpadă de pe mașină noastră.

”Aștept să se termine pandemia cât mai repede, să ne putem relua viețile”

Ești mereu foarte elegantă…Ți-ai mai cumpărat vreun articol vestimentar în pandemie sau pui banii la pușculiță, în așteptarea unor vremuri mai bune?

Eu nu eram nici înainte de pandemie vreo shopaholică, îmi cumpăr rar lucruri, dar întotdeauna de calitate. Îmi place să o răsfăț pe Mara. Dacă ea e fericită, eu sunt și mai fericită.

Ți-e teamă să faci vaccinul anti-covid, având în vedere că nu se cunosc, pe termen lung, reacțiile adverse?

Sincer, aștept să se termine pandemia cât mai repede, să ne putem relua viețile. Aș prefera să fie testate mai bine înainte de a ne imuniza, dar e clar că o să citesc tot ce se vă scrie despre vaccin înainte de a lua o hotărâre în acest sens.

Care e primul loc pe care îl vei vizita, după ce pandemia de coronavirus va deveni istorie?

I-am promis unei bune prietene, care locuiește în Abu Dhabi, că mă duc la ea, în vizită, imediat ce va fi posibil.