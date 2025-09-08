Ce i-a lipsit cel mai mult actorului Alexandru Ion cât a fost la Asia Express. Colegul lui Ștefan Floroaică a dat iama în bucătărie când a ajuns acasă: „Sunt mare ciorbar”. EXCLUSIV

Alexandru Ion și Ștefan Floroaică s-au apropiat la filmările serialului Lia, soția soțului meu și, ulterior, au decis să-și testeze prietenia într-una dintre cele mai dificile aventuri: Asia Express, unde, în condiții grele, adevăratul caracter iese la suprafață – spun unii. Actorul ne-a mărturisit, însă, că nu au existat motive de îngrijorare în ceea ce-i privește.

Cum a ajuns Alexandru Ion la Asia Express

Alexandru Ion, cunoscut mai ales pentru rolul său din Lia, soțului meu, mărturisește că participarea la Asia Express a fost „ceva ce și-a dorit tot mai mult din tot peisajul televiziunilor din România”.

În ultimul sezon al emisiunii, pe Drumul Eroilor, a plecat alături de Ștefan Floroaică și recunoaște că a fost cea mai bună decizie: cu partenera ar fi fost mult mai complicat.

„După părerea mea, este cea mai bună formulă să mergi cu un prieten sau o prietenă. Atunci când mergi cu partenerul, riști să expu,i pe deoparte, lucruri pe care nu vrei neapărat să le expui la TV și cred că pentru bărbații care merg cu partenera lor apare această supra-temă a nevoii de a-și proteja partenera. Și face lucrurile să fie complicate de ambele părți. Adică și pentru bărbatul care încearcă să-și protejeze partenera, dar și pentru partenera care vrea să-l susțină pe omul de lângă ea”, a declarat Alexandru Ion, pentru Playtech.

Condițiile grele și momentele emoționante pe care le-au trăit l-au impresionat profund, până la lacrimi. Alexandru Ion a povestit că cea mai importantă lecție pe care a învățat-o a fost să se bucure de ceea ce are. În ciuda provocărilor, relația cu Ștefan Floroaică a rămas armonioasă, fără divergențe.

„În mod surprinzător, nu. Nu ne-am certat nici în fața camerei, nici și în spatele camerei, dar luați afirmația asta cu un pic de sare, pentru că s-ar putea ca la TV să se vadă lucruri pe care noi le-am interpretat altfel acolo. Dar nu, n-am avut conflicte semnificative și cumva am simțit că lucrurile așa vor funcționa dinainte să plecăm”, a dezvăluit Alexandru Ion.

Nu și-a dorit nicio clipă să renunțe

Alexandru Ion mărturisește că diferența dintre a urmări Asia Express de pe canapea și a trăi aventura pe propriile piele este pur și simplu „enormă”. Chiar și așa, la fel ca și colegul său de echipă, nu a avut niciodată în gând ideea de a renunța.

„Oricât de mulți s-ar povesti, e imposibil să atingi de fapt acele puncte nevralgice ale unei experienței de genul ăsta, astfel încât să fii pregătit și echipat pentru ce se întâmplă acolo doar pentru că ai auzit povestit sau pentru că ai văzut la TV. N-am avut niciun moment în care m-am gândit să renunț, deși, cumva, auzind povești de la participanții din celelalte sezoane sau văzând ce s-a întâmplat, îmi imaginam că o să vină și un moment în care să zic: ‘ce mi-a trebuit mie’. Nu a existat în nici o secundă gândul ăsta”, a completat Alexandru Ion despre experiența Asia Express.

Cele mai mari provocări de care Alexandru Ion a avut parte la Asia Express

Dorul de casă, mai ales de soția lui – pentru că, spune el, „nu a fost nimic să-i lipsească mai tare” – a fost una dintre cele mai mari încercări. În ceea ce privește competiția, autostopul i-a dat cele mai mari bătăi de cap.

„Cred că cel mai greu de suportat a fost dorul de casă, dar dacă ne raportăm strict la lucruri de acolo, cred că cel mai greu de suportat a fost cât de impredictibil este autostopul. Am mâncat. Au fost și momente în care am suferit de foame, dar și momente în care am mâncat ce nu mă așteptam să mănânc”, a povestit Alexandru Ion, despre provocările Asia Express.

Chiar dacă în competiție a trecut de la foame la gustarea unor preparate neașteptate, Evelyne, soția lui, l-a așteptat acasă cu entuziasm și mâncare bună – mai exact, ciorbă, pe care a savurat-o imediat ce a ajuns.

„Eu sunt mare ciorbar și mi-au lipsit foarte tare ciorbele cât am fost plecat”, a completat concurentul Asia Express.

Atuul care îți trebuie pentru a merge la Asia Express

Trebuie mult tupeu” pentru a merge la Asia Express, spune actorul. Totuși, dacă soția lui ar vrea să participe, l-ar încuraja fără ezitare.