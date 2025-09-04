Ștefan Floroaică, dezvăluiri din Asia Express. Cum l-a motivat Sânziana Negru înainte să plece: „Mi-aș fi dorit să ajung cât mai departe”. EXCLUSIV

Ștefan Floroaică a făcut echipă cu Alexandru Ion și a pornit în aventura Asia Express – Drumul Eroilor. Nu era pentru prima dată când intra într-o competiție de mare anvergură, el participând și la Exatlon. De această dată, însă, presiunea a fost mai mare: iubita lui de aproximativ doi ani, Sânziana Negru, este câștigătoarea America Express 2023. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Playtech, ne-a povestit ce a fost cel mai greu de îndurat și ce sfaturi a primit înainte de plecare.

Ștefan Floroaică, mărturisiri despre Asia Express

Reporter Playtech: Cum ai descrie, pe scurt, experiența ta în Asia Express?

Ștefan Floroaică: Am un singur cuvânt care îmi vine în minte și anume marcant, pentru că înglobează mai multe trăiri. Și anume, marcant. Poate să fie și în sens pozitiv, și în sens… te-a marcat în sens de învățături, de lecții. Și cam asta ar fi, în jurul cuvântului marcant. Dar, cu siguranță, acolo am trăit din tot spectrul de emoții pe care un om poate să le trăiască, ca să zic așa.

Reporter Playtech: A fost mai greu din punct de vedere fizic sau cu psihic?

Ștefan Floroaică: Nu, experiența asta e psihică, nu e fizică. Cred că orice om poate să facă față a ceea ce se întâmplă acolo, atâta timp cât este calibrat psihic și sufletește, cumva. Pentru că fizic, într-adevăr, există momente la anumite probe unde ai nevoie și poți fi avantajat, dar acele momente pot fi imediat întrecute de un autostop bun. Adică dacă, să zicem, o misiune durează 10 minute și alte echipe îi ia 15 minute să o facă, tu poți imediat să recuperezi la un autostop bun.

Reporter Playtech: Care a fost cel mai greu lucru de privit acolo pentru tine?

Ștefan Floroaică: Uneori m-a marcat sărăcia oamenilor de acolo și condițiile în care trăiau. Și, în același timp, admiram faptul că erau foarte recunoscători pentru ce aveau. Și asta nu mă făcea decât să mă uit la mine și să-mi dau seama cât de nerecunoscător eram eu pentru ce am eu acasă.

„Nu există ideea de a renunța”

Reporter Playtech: Ți-ai zis că o să ajungi acasă și o să faci o schimbare în viața ta?

Ștefan Floroaică: Inevitabil, trecând prin experiența asta, te va schimba. Adică, cu siguranță, experiența asta te schimbă. Da, m-a schimbat, dar nu-mi dau seama, nu pot să pun degetul concret pe ce exact a schimbat în mine.

Reporter Playtech: A fost un moment acolo în care ai regretat că te-ai dus și ai vrut să renunți?

Ștefan Floroaică: N-au existat momente când aș fi renunțat, niciodată. Nu sunt genul de om. Și dacă e să fac un lucru care nu-mi convine, dacă am zis că-l fac, îl fac. Hai că sunt genul de om care dacă… Cum era aia cu sârba? Dacă te-ai băgat în sârbă, joci. Deci nu există niciodată în ființa mea ideea de a renunța, dar recunosc că au fost momente când nu mi-a plăcut. Am obosit sau, pur și simplu, am avut căderi.

Ce sfaturi a primit Ștefan Floroaică de la Sânziana Negru

Reporter Playtech: Iubita ta a fost la America Express și a și câștigat. Ce sfaturi ți-a dat?

Ștefan Floroaică: Iubita mea mi-a dat un singur sfat, care a fost foarte bun, pe care nici nu știu dacă l-am respectat până la capăt sau nu. Acela de a mă bucura și a nu trata toate lucrurile foarte serios acolo. Adică, să te bucuri real de experiența respectivă și să nu te iei prea în serios. Și asta nu știu dacă am reușit până la capăt, dar mi-am adus aminte de multe ori de vorba ei.

Reporter Playtech: Te-ai simțit presat să stai cât mai mult, ca să nu o dezamăgești pe ea?

Ștefan Floroaică: Mai degrabă ți-aș spune că, trăind experiența Asia Express acolo, mi-am dat seama prin ce a trecut ea. Am devenit mai empatic și înțelegător cu ce a trăit ea și am respectat-o mult mai mult. Mi-am dat seama cât de puternică e, de fapt. Și să-ți răspund și la întrebarea asta, dacă am simțit vreo presiune. N-am simțit o presiune, dar evident că mi-aș fi dorit să ajung cât mai departe, ca să zic așa. Adică mă gândeam la momentul ăsta când ajung acasă: ‘și tu ce ai făcut acolo? Păi na…’, și n-aș fi vrut să existe. Și am dat tot ce am putut mai bun din mine.

Reporter Playtech: Acum, după ce amândoi ați testat experiența asta, ți-ar plăcea să mergeți împreună?

Ștefan Floroaică: Nu știu dacă se poate să mergem împreună, dar evident că mi-ar plăcea. Deși am mai discutat treaba asta, cred că cea mai bună variantă este să mergi între prieteni. Așa cum am mers: ea cu Laura, eu cu Alex. E un combo bun, dar ne înțelegem foarte bine. Nu văd de ce n-am putea să mergem și împreună, doar că nu e posibil.