Ce i-a făcut tatăl Simonei Halep lui Darren Cahill. I-a fost de mare ajutor

La finalul primului antrenament, Simona Halep a publicat pe contul de Instagram o imagine alături de antrenorul ei, Darren Cahill, căreia i-a urat bun venit în România. În comentarii, australianul a dezvăluit ce ”tratament” i-a oferit tatăl sportivei pentru a scăpa de ”jetlag”.

Simona Halep a publicat o imagine cu ea, alături de antrenorul australian, în descrierea căreia a notat un gând bun cu ocazia revenirii sale în România. În secțiunea de comentarii, Darren Cahill a recunoscut modul în care Stere Halep, tatăl sportivei, l-a tratat și cum l-a ajutat să depășească jetlag-ul, problemele cauzate de schimbarea bruscă de fus orar.

Constănțeanca ar fi trebuit să joace primele meciuri oficiale din aprilie la FED Cup, în datele de 16 și 17, împotriva Italiei, în barajul de menținere în Grupa Mondială. Ea a fost nevoită să se retragă. La fel a făcut și de la Miami, unde și-a anunțat plecarea din cauza accidentării la umăr, după care s-a recuperat în ultimele două săptămâni.

După absența ei de la aceste două mari evenimente, pentru campioană urmează participarea la turneul de la Stuttgart, pe zgură, programat în intervalul 19-25 aprilie, care va fi transmis în direct pe canalele Digi Sport.

Simona Halep a primit în februarie prima doză de ser anti-COVID de la Pfizer, iar totul a decurs fără probleme. Sportiva a declarat de la începutul campaniei că vrea să fie imunizată, mai ales că a fost bolnavă de COVID-19. Ea a ajuns la Institutul Cantacuzino puțin înainte de a fi vaccinată și, așa cum prevede protocolul, după injectare, a stat 15 minute sub supraveghere medicală, apoi a putut să plece.

„Da, îmi doream să mă vaccinez, dar tot timpul am emoții când se întâmplă ceva. Am venit cu sufletul deschis și sunt foarte bine acum. Mă liniștește acest lucru, că sunt mai în siguranță după acest vaccin, dar în continuare o să am grijă și o să mă protejez cât se poate de mult.

Consider că este spre binele tuturor acest vaccin și de aceea am și hotărât să-l fac, pentru că este bine pentru noi, pentru sănătate. Sper ca mai mulți dintre noi să facă asta”, a declarat românca la ieșirea din unitatea medicală.