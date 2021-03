Simona Halep s-a retras de la Miami! Ce probleme grave are sportiva, a făcut anunțul chiar azi

Simona Halep ar fi trebuit să aibă zile pline la Miami Open 2021. După două meciuri tari, Simona trebuia să meargă mai departe în turul trei la Miami Open 2021. Turul doi a fost unul din acele meciuri de mare calibru, între Simona Halep și Caroline Garcia. Jucătoarea noastră câștiga cu 3-6, 6-4, 6-0, și era calificată în a treia fază a competiției. Numai că în urmă cu câteva minute Simona a făcut un anunț important pe Facebook. Fanii vor fi dezamăgiți să afle asta.

Numărul trei mondial WTA, Simona Halep, se califica în turul 3 la Miami Open, după ce o învingea pe jucătoarea din Franța, Caroline Garcia cu 3-6, 6-4, 6-0. După această victorie Simona Halep a încasat 26.000 de dolari şi i s-au adăugat alte 65 de puncte WTA.

În turul trei ar fi trebuit să joace cu jucătoarea din Letonia, Anastasija Sevastova, în vârstă de 30 de ani și locul 57 în clasamentul WTA.

Numai că astăzi, mai exact în urmă cu aproape o oră, Simona Halep făcea un anunț pe Facebook care i-a luat prin surprindere atât pe fanii jucătoarei, cât și pe organizatorii turneului de la Miami Open 2021.

”Îmi pare foarte rău că trebuie să renunț la simplu și la dublu la Miami Open. Accidentarea mea nu mă lasă să joc așa cum mă așteptam. Sunt tristă că nu pot continua. Am vrut să vin aici să dau tot ce am mai bun și să joc multe meciuri, dar din păcate nu pot.

Româncă ajungea la Miami Open 2021 plină de optimism și, cel puțin aparent, pregătită de joc și cu speranța unei finale. Înaintea începerii tuernului de la Miami Opne 2021, Simona declara:

Halep a fost o lungă serie de succese în care au dus-o pe primul loc în lume și nu a ieșit din top 10 de ceva timp și atribuie acest lucru profesionalismului și atenției sale fizice constante.

Reamintim că numărul 3 mondial WTA a contractat Covid la începutul anului și declara că a aflat mai multe despre ea însăși.

”A fost un an greu pentru toată lumea. L-am simțit și eu, am avut norocul că nu am simptome grave așa că am luat-o mai pozitiv. Am învățat că trăim în fiecare zi, pentru că nu știi ce vine mâine. De aceea am încercat să spun că reușesc să mă bucur de viața mea și de acasă. M-am simțit foarte bine cu familia și prietenii.

Nu am călătorit atât de mult pentru că nu voiam să plec. Eram acasă în timpul dintre turnee. Cred că trebuie să continuăm să gândim pozitiv pentru că totul vine ceva mai dificil. Dar este frumos că putem juca turnee și asta ne dă speranța că în curând totul va reveni la normal.”, mai declara Simona înaintea turneului de la Miami Open 2021.