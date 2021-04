Simona Halep, aspru criticată în direct la TV. De la ce a pornit totul: ”Nu are nicio treabă. Poate era pe șantier”

Simona Halep a fost criticată aspru, în direct, de către o vedetă. Vedeta a postat o fotografie pe internet, iar reacțiile au apărut imediat, de la specialiștii care i-au atras atenția tenismenei.

După ce Simona Halep a apărut într-o pereche de pantaloni largi, un tricou și o jachetă largă, deisgnerul vestimentar Alin Gălățescu a criticat-o dur pe sportivă.

Comentând ținuta Simonei, el a spus că nu poate cere de la Simona ceva „stilistic”. În plus, el a mai precizat că e posibil să se fi dus pe șantier, știind că Halep are un complex de apartamente în Mamaia.

„Și-a luat un tricou cu Dior 8, are niște bocăncei din ăia, șlăpuți din ăia de terasă de la același brand, geaca ordinară… Sărăcuța de ea, noroc că e simpatică și nu putem cere de la ea ceva stilistic. Arată ordinary. Mi-e dragă ea, dar nu are nicio treabă. Poate era pe șantierul viitorului hotel. Poate că e pe șantier. Eu niciodată nu am făcut o analiză a persoanelor publice care s-au dus la cumpărături, dar în momentul în care îți asumi…”, a spus designerul la emisiunea prezentată de Cristi Brancu.