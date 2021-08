Ce i-a făcut Jador Elenei Ionescu, la Splash! Vedete la apă. Toată România a văzut gestul lui VIDEO

Jador și Elena Ionescu participă la Splash! Vedete la apă. Imaginile cu cei doi au devenit virale, după ce cântărețul a făcut un gest interzis.

Mai multe vedete participă la emisiunea de pe Antena 1 care le testează abilitățile privind săriturile în apă. Vedetele vor încerca să își învingă temerile, iar noul sezon al emisiunii se anunță unul incendiar.

Concurenții parcurg antrenamente ca să își facă curaj să sară de la 3,5, 7 sau 10 metri într-un bazin olimpic.

Se pare că între vedete lucrurile s-au încins. Cel puțin așa a fost în cazul lui Jador și al Elenei Ionescu.

Cei doi au avut câteva momente în care fanii s-au întrebat dacă nu cumva între ei este ceva mai mult decât o simplă amiciție.

Jador și Blaze stăteau pe marginea piscinei, acolo unde se afla și Elena Ionescu. Cu umorul lui binecunoscut, Jador i-a pus mâna pe fund fostei câștigătoare Survivor.

Elena Ionescu nu s-a arătat deloc deranjat, ci chiar l-a luat în brațe. Fanii au început deja să facă speculații privind o potențială relație între cei doi, mai ales având în vedere reacția cântăreței.

Jador s-a prefăcut că îi pune mâinile pe fund Elenei, moment în care ea s-a întors, iar cântărețul a luat-o în brațe, cuprinzându-i posteriorul.

A dat-o jos de pe marginea piscinei și au stat îmbrățișați câteva minute.

Totul a ajuns pe rețelele sociale, unde admiratorii manelistului au început să facă presupuneri și să se gândească la faptul că el ar putea să aibă o relație cu frumoasa brunetă.

Elena Ionescu a câștigat primul sezon al emisiunii Survivor, în timp ce Jador a participat în cel mai recent sezon.

Cântărețul s-a cerut acasă, după ce s-a accidentat la genunchi.

„Mi-am dorit să fiu aici, am luptat cât am putut, m-au iubit oamenii. Prima oară când m-am accidentat am rămas pentru oamenii care mă iubesc.

Ei mi-au dat de mâncare, mi-au făcut părinții mândri de mine. M-au ridicat de la Ionuț la Jador. Dumnezeu mi-a îndeplinit tot ce mi-am dorit.

Sper că aici am rămas cel mai iubit, eu trăiesc din iubirea oamenilor, ei m-au făcut ce sunt, ei mi-au potolit foamea, că era foame mare la mine acasă.

M-am luptat cu bărbați, nu am fost atât de praf, m-am descurcat. Am fost cu niște campioni mondiali în echipa mea și fotbaliști. Să mă ierte toți că am greșit, că am gură mare, dar nu țin în suflet nicio răutate”, a spus Jador când și-a luat rămas bun de la colegi.