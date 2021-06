Ce i-a făcut iubitul grec Adrianei Bahmuțeanu. Vedeta s-a despărțit de el, imediat

Adriana Bahmuțeanu este iar o femeie singură. În plin scandal cu Silviu Prigoană, fostul soț, pentru custodia copiilor, ea a anunțat că s-a despărțit și de iubitul grec, Nikos Papadopoulos.

Ce i-a făcut iubitul grec Adrianei Bahmuțeanu

„După atâția ani te plictisești de ciorba de acasă și vrei o prăjitură”, a spus vedeta. Cei doi s-au despărțit, deși se cunoșteau de trei ani și mulți se întrebau când vor ajunge la altar. Însă în loc de nuntă, ea a anunțat despărțirea,

“Am hotărât să luăm o pauză. Deocamdată am decis să punem punct. Am rămas în relații bune, mai vorbim, dar doar atât. Nu a mers mai mult. În momentul când nu-ți convin niște lucruri, e mai bine să le spui. Eu nu cred în ciorba reîncălzită! E necesar măcar o dată pe an să vorbești cu partenerul, să vezi dacă mergi mai departe”, a spus ea, la Antena Stars.

A înșelat-o grecul Nikos?

Adriana Bahmuțeanu nu a spus însă și motivul despărțirii, dar a recunoscut că nu suportă să fie înșelată de partenerul său:

„Mie îmi plac relațiile monogame. Sunt femei care tolerează să fie înșelate, eu nu suport așa ceva. Dar nu infidelitatea duce la divorț. După atâția ani te plictisești de ciorba de acasă și vrei o prăjitură. Relația noastră fiind una la distanță, nici nu s-a consumat. S-a consumat însă acum în pandemie. În momentul când am văzut că nu s-a îndeplinit ce am discutat, am zis: ”pa, la revedere!””, a mai spus Bahmu.

Dar după despărțirea de grec, Adriana a spus că nu duce lipsă de admiratori și că are cu cine se consola la nevoie.

“Am și acum câțiva foști cu care mai comunic, mă mai caută din când în când. Ne mai întâlnim la nevoie”, a mai spus Bahmu.

Nikos Papadopoulos, de opt ani în România

De menționat este că Nikos Papadopoulos locuiește de opt ani în România, iar de trei ani, vedeta îi manageria concertele din țară.