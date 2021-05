Minodora și Bianca Rus, la cuțite. De la ce a pornit scandalul: ”Nu poate să cânte nimic, se strofoacă”

Minodora a vorbit sincer despre câteva artiste de la noi care, după părerea ei, nu au deloc voce. Celebra artistă a nominalizat-o și pe Bianca Rus.

Invitată în emisiunea Teo Show, Minodora a dat cărțile pe față, asta după ce Bianca Rus a spus despre ea că nu știe să se îmbrace. La rândul ei, Minodora i-a transmis că nu are deloc voce

Fata aceasta îmi pronunță numele a doua oară pe ecrane. Am fost sunată acum 10 ani și mi-au spus că e o fată Bianca Rus care zice că eu nu știu să cânt sau ceva de genul acesta. Am întrebat cine este fata, pentru că nu o cunoșteam. Este a doua oară când îmi pronunță numele.

Cu toate acestea, Minodora a spus că este de părere că pentru toți artiștii este loc pe scena din România. Artista a mai spus despre fosta concurentă Bravo, ai Stil! că se chinuie de multă vreme să cânte, însă nu îi reușește.

„Eu mereu am spus că e loc sub soare pentru toată lumea și atât timp cât nu mă deranjează cineva e ok. Fata asta trebuie să știe de la mine, eu îmi asum treaba asta vizavi de ce vreau să spun, și mă pricep să cânt, pentru că am studiat, și trebuie să știe că un artist e artist dacă Dumnezeu i-a dat voce și dacă prin sângele lui curge voce.

Dacă Dumnezeu ei nu i-a dat și prin sângele ei nu curge muzică, ea se chinuie de foarte mulți ani de zile. Dacă ar fi fost o persoană în banca ei, să își câștige bănuțul, nu m-ar fi deranjat. Dar ea îmi pronunță numele, Minodora, Minodora.

Vreau să îi spun foarte clar că poate să se strofoace și să facă orice ar face în această viață, că dacă Dumnezeu nu îți dă, nu e”, a mai spus Minodora.