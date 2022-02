Ce greutate are acum Raluca Bădulescu. Vedeta Kanal D a trecut printr-o transformare incredibilă

Raluca Bădulescu este una din cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc. Juratul de la ‘Bravo, ai stil’ a surprins pe toată lumea cu deciziile luate în urmă cu mai mulți ani. Blodina și-a schimbat atunci imaginea și a lucrat foarte mult pentru a ajunge la silueta cu care se mândrește acum. Câte kilograme are vedeta și ce regim a ținut pentru a ajunge în forma dorită? Cea din urmă a fost extrem de transparentă și le-a mărturisit totul fanilor.

Raluca Bădulescu nu poate face sport și nici nu adoră să facă asta, dar reușește să se mențină totuși în formele dorite la care a ajuns după multă muncă. Vedeta a mărturisit recent că mănâncă exact ce își dorește, dar fără să depășească un anumit număr de calorii.

Juratul de la ‘Bravo, ai stil’ se simte bine în pielea sa și deși mulți cred ar avea probleme de sănătate, nu există astfel de motive de înrgijorare. Blondina a recunoscut că este mândră de felul în care arată acum și că ar putea să defileze oricând pe podium, mai cu seamă că s-a mai lovit de această provocare în cadrul Bucharest Fashion Week.

Vedeta a subliniat că acum este mai slabă decât a fost vreodată și că în ultimul an a ținut o dietă mai strictă decât era obișnuită, dar rezultatele o încântă.

„Îmi place mult ideea de a defila pe un catwalk, am mai avut această onoare în cadrul Bucharest Fashion Week, pentru prezentările lui Alexandru Raicu sau Cătălin Botezatu. Nu pot să fiu decât cea mai fericită și mândră de acest lucru.

Sunt acum mai slabă decât am fost vreodată, am ținut o dietă mai strictă în ultimul an și mă bucur că se văd rezultatele, pentru că, după o anumită vârstă, este mai greu să îți revii la această formă. Sper să rămân așa mult timp de acum încolo”, a declarat aceasta, pentru viva.ro.