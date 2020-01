Ce intervenție estetică are Gabriela Cristea la nivelul feței. Vedeta Antena Stars a recunoscut imediat

Gabriela Cristea a recunoscut! Vedeta de la Antena Stars le-a recunoscut imediat fanilor ce schimbare a decis să-și facă. Cum au reacționat cei care o urmăresc pe rețelele de socializare?

Gabriela Cristea a ales deja de mulți ani să fie transparentă cu fanii săi și să le răspundă mereu curiozităților. Dacă recent le-a răspuns numeroaselor întrebări despre dietă, acum le-a mărturisit ceva important. Multe fane s-au întrebat cum reușește să aibă mereu un look elegant și mereu fresh. Cum sprâncenele sunt rama feței și sunt extrem de importante la orice machiaj, dar și atunci când chipul e curat, Gabi a ales să le tatueze să arate mereu perfect.

Soția lui Tavi Clonda a recunoscut că a apelat la această tehnică, cel mai probabil pentru eficiență și pentru timpul pe care nu-l va mai pierde odată cu tatuajul. Cu toate astea, le-a spus doamnelor că trebuie să își mai bată odată tatuajul, pentru că s-a șters. „După prea mult roșu de sărbători, în ianuarie m-am întors la manichiura nude. Ce culoare are starea ta de spirit în prima lună din an?”, a scris Cristea în descrierea postării sale de pe rețelele de socializare. „Ai sprâncele tatuate? Îmi plac tare mult. Ești o frumoasă!”, a fost întrebarea unui internaut. „Da, sunt tatuate. Ar trebui să refac tatuajul pentr că s-a cam degradat”, a răspuns cunoscuta prezentatoare de televiziune.

„De când am născut, am slăbit vreo 14 kilograme, dar mai am încă pe atât. Mi-am propus să revin la o formă fizică foarte bună. Doar dietă. Am încercat să fac nişte pilates, dar nu am timp şi am mai făcut şi nişte exerciţii de meditaţie, de yoga. Mănânc la ore fixe, mănânc cinci mese pe zi şi mi-am făcut eu, practic, o dietă de aproximativ 1000 de calorii. Am analizele făcute, dar ideea este că nutriţionistul mi-ar da cam acelaşi lucru să mănânc. Eu am mai fost la nutritionist, adică nu aş fi la prima abatere”

