Ce greșeală majoră a comis Smiley cu fiica lui, Josephine. Gina Pistol l-a corectat pe loc

Smiley și Gina Pistol traversează cea mai frumoasă perioadă din viața lor. Au devenit părinții unei fetițe superbe, Josephine Ana Maria, pe 9 martie 2021, iar de atunci viața lor s-a schimbat radical. Mersul în club a fost înlocuit cu schimbatul scutecelor. Dormitul până la prânz este exclus acum, deoarece au de hrănit un copilaș. Printre atâtea sarcini și responsabilități, proaspătul tătic comite și greșeli majore. Ce gafă a făcut Smiley cu fiica lui, Josephine. Gina Pistol l-a corectat pe loc.

Pentru Gina și Smiley, nopțile nu mai sunt deloc liniștite sau odihnitoare. Venirea pe lume a lui Josephine i-a schimbat foarte mult pe cei doi părinți. Viața cu un copil mic presupune să fii mereu acolo pentru el, indiferent de oră. De fiecare dată când este întrebat de fetița lui, Smiley se emoționează. Imediat i se umezesc ochii la pronunțarea numelui micuței sale.

Recent, artistul a dezvăluit câteva detalii interesante despre minunea din viața lui, Josephine. Smiley a mărturisit că îi place să-i cânte. Deși nu știe cântece pentru copii, vedeta improvizează. Cântărețul român este foarte fericit că fetița lui începe să-i descopere și piesele lui celebre.

„Vreau să fiu o parte importantă din viața fiicei mele. Îi place să-i cânt orice. Acum a descoperit și piesele mele și este foarte atentă când mă aude. Și râde câteodată la unele piese. Eu îi când cu La la la, mă rog, inventez lucruri, nu știu cântece pentru copii. Câteodată mai cântă, improvizează pe muzică jazz, bine sunt un tâmpit, vă dați seama că vorbesc prostii. Așa am eu impresia, sigur o să-i placă muzica, nu are cum altfel. Nu știu dacă va face asta. Îmi doresc să fie ea fericită, să fiu alături de ea, în orice situație. Să fie sănătoasă și noi, la rândul nostru, să fim sănătoși ca să o vedem crescând, devenind o femeie fericită.”, a precizat Smiley la PRO TV.

Totodată, proaspătul tătic a făcut o mare confesiune. Partenerul Ginei Pistol a comis o gafă cu fiica lui. Însă, Gina l-a corectat imediat. Recent, Smiley a ajuns acasă spre dimineață, moment în care micuța s-a trezit din somn și a început să plângă. Dornic să o liniștească, artistul a luat-o brațe, însă a procedat greșit.

„Cred că am devenit mai atent cu timpul pe care îl petrec în general. Am devenit mai selectiv cu lucrurile pe care le fac și cel mai important simt o iubire pe care nu am simțit-o până acum, niciodată. Nu am pus niciodată pampers-ul invers. Însă, aseară, spre exemplu, când am ajuns eu pe la 3 dimineață, s-a trezit un pic și a început să plângă. Gafa a fost că eu am luat-o în brațe, gen să o liniștesc. Gina mi-a spus că nu, ci trebuie să stai lângă ea. Dacă o iei în brațe, se trezește. Crede că e dimineață și începe să fie activă.”, a declarat proaspătul tătic.