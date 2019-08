Ce făcea Giani din Las Fierbinți, înainte să joace în serialul de la PRO TV. Puțini știu asta despre el

Toată lumea îl știe ca Giani din Las Fierbinți, dar puțini îl cunosc pe Costi Diță cum este în viața de zi cu zi. Spre desosebire de celebrul său personaj din serialul de la PRO TV, actorul a muncit din greu încă din adolescență, când încă nu ajunsese cunoscut, perioadă în care își câștiga banii din diferite job-uri.

Cum și-a câștigat Costi Diță bani, până să devină Giani din Las Fierbinți

În urmă cu șapte ani, a fost cooptat în echipa serialului de la PRO TV, iar de atunci Costi Diță a devenit cunoscut telespectatorilor ca Giani din Las Fierbinți.

În adolescență, acesta a muncit din greu pentru a-și câștiga banii.

„După liceu, timp de un an, înainte de facultate, am lucrat oriunde puteam: am fost angajat ”cu ziua” la încărcat și descărcat tiruri, am lucrat angajat în supermarket, am lucrat la pizzerie, am fost piccolo la restaurant.

După ce am intrat la facultate, făceam tot ce poate să facă un student la actorie, de la reclame prost plătite, până la evenimente pentru firme, mascote, apariții în seriale.

Era complicat să mă descurc financiar din meseria mea pe atunci.”, spunea Costi Diță, într-un interviu pentru libertatea.ro.

La ce visa Costi Diță, Giani din Las Fierbinți, la 18 ani

A evitat să-și facă planuri îndrăznețe, fiind mai degrabă o fire timidă în adolescență. Despre visurile pe care le avea la 18 ani, Costi Diță a povestit într-un interviu mai vechi.

„Am ezitat sa fac proiectii de viitor, nu prea stiam pe ce drum sa o iau… Adica stiam ca vreau sa fac actorie, dar credeam ca nu pot sa fac asta.

Ma gandeam cu teama la viitor, din cauza ca nu stiam inca ce vreau foarte clar. La 18 ani am avut, daca pot spune asa, un soi de criza personala.

Refuzam sa fac proiectii in viitor, pentru ca nu poti sa faci proiectii odata ce iti e teama si nu ai curajul necesar sa faci pasul, sa mergi inainte si sa incerci sa-ti indeplinesti visul ala din adancul tau, la care te opresti asa, cu gandul, din cand in cand, dar pe care il consideri de nerealizat.

Viata mea proiectata in vis insa nu semana sub nici o forma cu ceea ce traiesc azi pentru ca viata mea reala mi-a depasit cu mult asteptarile.

Nu m-as fi gandit niciodata ca o sa reusesc sa fac lucrurile pe care le-am facut, ca o sa traiesc toate experientele minunate prin care am trecut si nici ca o sa primesc puterea sa trec prin toate momentele grele prin care am trecut, fara ca ele sa ma opreasca din drum.

Ce pot sa spun e ca ma bucur ca m-am inselat. E clar ca suntem capabili de mult mai multe dacat credem”, spunea actorul de la PRO TV, în urmă cu câțiva ani, pentru protv.ro.