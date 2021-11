Ce face Tavi Clonda în fiecare seară, când Gabriela Cristea pleacă de acasă: ”Nu mă lasă niciodată”

Ce face Tavi Clonda în fiecare seară, atunci când soția sa, Gabriela Cristea, pleacă de acasă. Pentru că prezentatoarea are emisiune în fiecare seară la Antena Stars, fetițele rămân în grija sa.

Tavi Clonda este un tată responsabil. El își ia de fiecare dată rolul de tată în serios, iar el petrece mult timp cu fiicele sale, Victoria și Iris, bucurându-se de clipele petrecute împreună și având cât mai multe activități.

Cum Gabriela Cristea petrece mult timp la filmări, Tavi Clonda stă cu fiicele sale cât timp soția sa lipsește de acasă. Artistul pregătește de fiecare dată cina pentru fiicele sale, atunci când Gabriela Cristea se află la filmările de la Antena Stars.

Tavi Clonda a fost recent în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, de la Antena 1. El a vorbit despre ceea ce face în prezent, dar și despre recuperarea de după infectarea cu coronavirus.

”Mă recuperez după covid. Am fost bine, am avut o stare dubioasă, dar toată familia e bine. A fost greuț anul asta, e greu pentru artiști și usor demotivant. Ultimul vibe bun este ca am început să cant cu fata mea, Victoria, are 4 ani. Si Iris o să cante. Anul 2022 să fie pentru noi foarte bun”, a declarat Tavi Clonda, prezent azi, în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani.