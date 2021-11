Bucurie mare în familia Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda! Anunț surpriză despre fiicele cuplului

După ce au trecut prin clipe mai puțin plăcute, fiind diagnisticați cu covid, Gabriela Cristea, Tavi Clonda și fetițele, Victtoria și Iris, sunt bine acum. Tavi Clonda a venit azi la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, unde a vorbit despre starea de sănătatea a sa și a familiei, dar a dat și o veste extraordinară despre fiicele lui.

Tavi Clonda a spus că în această perioadă încă se recuperează după infecția cu covid 19. Din fericire, toată familia a trecut cu bine peste acest hop, iar artistul are acum un vibe bun.

Vibe-ul cel bun vine tot din familie, iar asta pentru că fiicele lui se pare că îi calcă pe urme. Artistul a spus că a început să cânte cu fiica sa cea mare, Victoria, care are patru ani. Dar, se pare că și Iris, fiica cea mică, îi moștenește talentul tatălui, iar artistul a mărturisit în direct la Neatza cu Răzvan și Dani că va cânta și cu fiica sa cea mică.

”Mă recuperez după covid. Am fost bine, am avut o stare dubioasă, dar toată familia e bine. A fost greuț anul asta, e greu pentru artiști și usor demotivant. Ultimul vibe bun este ca am început să cant cu fata mea, Victoria, are 4 ani. Si Iris o să cante. Anul 2022 să fie pentru noi foarte bun”, a declarat Tavi Clonda, prezent azi, în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani.