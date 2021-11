Ce a pățit Gabriel Cotabiță când a fost internat la Spitalul Colentina. A mărturisit tot

Gabriel Cotabiță a trecut prin momente grele în ultima perioadă. Artistul s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate, însă a reușit să depășească provocările din viața lui și a apărut cu zâmbetul pe buze după ce a fost internat la Spitalul Colentina din București.

Ce a spus Gabriel Cotabiță despre momentele în care a fost internat

Gabriel Cotabiță a recunoscut că i se întâmplă multe lucruri neplăcute și se confruntă cu diverse probleme de sănătate. Totuși, artistul a rămas optimist și s-a bucurat de faptul că a avut parte de îngrijirea medicilor de la Spitalul Colentina, care s-au asigurat că el o să își revină.

„Sunt într-o perioadă care o aveam scrisă, în care mi se întâmplă tot felul de lucruri neplăcute din punct de vedere al sănătății. Îmi apar probleme cu tiroida. Anul trecut, am petrecut Crăciunul și Revelionul în spital cu Covid-19. După ce treci, poți să râzi. Norocul meu a fost că am avut niște oameni drăguți în spitale, la Colentina a fost ultima întâmplare. M-am trezit dimineața, nu am putut să mai merg, am căzut din picioare. Când ți se hotărăște că ai treabă, ai treabă. Și în rândul trecut, mi-au zis că mi s-a făcut rău că am făcut efort. Nu am făcut niciun efort mamă. Am căzut într-o sală de sport.”, a spus artistul la Vorbește lumea.

„Nu există explicații”

De asemenea, artistul a explicat că partenera lui de viață, Alina, a cerut imediat ajutorul medicilor, apelând numărul de urgență 112 când s-a întâmplat totul. Gabriel Cotabiță consideră că nimeni nu are cum să scape de ceea ce a fost scris.

„Acum, noroc că a fost Alina pe lângă mine, a avut o reacție imediată. A sunat Salvarea și am stat 2 zile la prietenii mei în Colentina. Mi-am făcut toate analizele, era chestia aia senzațională: ‘Domne, nu are nimic!’. Nu există explicații. Când se întâmplă, se întâmplă, nu poți să scapi de ceea ce ți-a fost scris. Acum nu a fost nimic, nu am ajuns în starea în care am fost atunci. A ținut o săptămână, Crăciun și Revelion. Am revenit acasă și după am stat 10 zile.”, a mai zis el.

Cum a depășit Gabriel Cotabiță problemele de sănătate

Gabriel Cotabiță a mărturisit că a reușit să depășească perioada grea din viața lui cu ajutorul medicilor. De asemenea, artistul a punctat că Mihai Constantinescu a avut parte de o situație asemănătoare, însă pentru acesta nu s-a mai putut face nimic.

„Nu s-a nimerit, s-a confirmat ce mi s-a spus. Dar, în același timp mi s-a zis să nu îmi fac probleme că se duce. Și s-a dus. Nu am nicio problemă, tratament normal, dietă nici măcar. S-au speriat că am făcut diabet, nu am făcut diabet. Nu a fost cazul în acest moment. A fost un stop cardio-respirator, dar, din fericire am dat de cineva care a știut ce să facă cu mine. Mihai Constantinescu nu a avut parte, i s-a întâmplat același lucru, dar nu s-a știut ce să îi facă și s-a dus. Sunt un individ care are o singură problemă, să mă înțeleg cu Cel de Sus, știe El ce este mai bine.”, a adăugat acesta.

Ce secret are Gabriel Cotabiță

Gabriel Cotabiță a învățat să se bucure de orice clipă. Acesta se distrează oriunde merge și prețuiește orice moment din viața sa. Artistul și-a dezvăluit secretul, anume faptul că este împăcat cu el însuși.