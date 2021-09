Ce face Roxana Ciuhulescu în fiecare seară, chiar înainte să adoarmă. Mereu procedează la fel

Roxana Ciuhulescu este cunoscută ca fiind femeia cu cele mai lungi picioare din România. Vedeta a arătat mereu bine, iar acum a spus care este secretul ei.

Deși a trecut de prima tinerețe, Roxana Ciuhulescu nu pare să îmbătrânească, ci dimpotrivă. Vedeta arată mai bine ca niciodată la cei aproape 43 de ani ai săi.

Ea a vorbit despre dieta ei zilnică, dar și micul secret pe care îl aplică în fiecare dimineață.

“În primul rând, am norocul de un metabolism foarte bun, de la mama natură. În al doilea rând, am făcut sport de performanță și cred că asta mi-a ajutat/educat organismul.

Nu am fost niciodată o gurmandă și rar am scăpat nestăvilită în mâncare, cu excepția perioadelor când am fost însărcinată. Fac sport, atât cât mai îmi permite timpul, dar fac cu drag și intens”, a spus ea.