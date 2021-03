EXCLUSIV Prețul pe care îl plătește Roxana Ciuhulescu, din cauza picioarelor lungi. Nevoită să meargă regulat în străinătate: ”Doar acolo găsesc!”

Vedeta cu cele mai lungi picioare, mai exact 1,20 metri și o înălțime de peste 1,90 reușește să se mențină mereu într-o forma de invidiat. Fosta prezentatoare TV a emisiunii “ProMotor”, de la PRO – TV, ne-a dezvăluit care este secretul și cum își menține ea mereu picioarele frumoase.

Roxana Ciuhulescu a reușit să atragă mereu atenția prin prisma înălțimii sale și a pasiunii sale pentru sporturile extreme. Mereu degajată, cu zâmbetul pe bune și o atitudine pozitivă, vedeta Pro TV întoarce capul pe stradă și pentru felul în care arată: cu un corp tras prin inel și picioare lungi de aproape un metru și jumătate. Contactata de reporterii Playtech.ro, Roxana ne-a mărturisit, în exclusivitate, care este secretul picioarelor sale frumoase.

“Fac sport de la vârstă de patru ani. Am făcut sport de când mă stiu, am făcut pauze mici doar atunci când am avut unele probleme medicale, dar lucrurile astea nu depind de mine. Am grija ce mănânc, dar nu este o obsesie acest lucru pentru că dacă fac mișcare, atunci îmi permit să mănânc din toate câte puțin. Nu fac foamea. Masaj fac destul de rar. Îmi îngrijesc pielea cu ulei de măsline. Atunci când am pielea udă mă dau cu ulei de măsline și mă ajută la hidratare. Plus că sunt o norocoasă că am un metabolism foarte bun, am arderile excelente”, ne-a spus Roxana Ciuhulescu.