Ce face Mellina după eliminarea de la Survivor România. Cu cine s-a împrietenit cu adevărat

Mellina a părăsit competiția Survivor, iar acum face dezvăluiri despre colegii ei din echipa Războinicilor.

Ea a vorbit despre părerea pe care o aveau cei din echipa Războinicilor despre nou-veniții în emisiune. Mellina nu este singura concurentă de la Survivor care a făcut dezvăluiri după ce a fost eliminată din concurs.

Ea s-a întâlnit cu Siny, Maria și Vera, iar cu această ocazie, fosta războinică a făcut câteva mărturisiri pe care nmeni nu le știa.

Mellina a păstrat legătura cu persoanele cu care s-a înâeles bine de la Survivor. Ea a fost eliminată după ce colegii ei au nominalizat-o spre eliminare, în urma pierderii jocului de imunitate al săptămânii.

Le mulțumesc fiecăruia din echipa asta, am învățat de la fiecare o lecție. Dumnezeu a zis că mi-am învățat lecțiile. Las loc ca unul dintre Războinici să ajungă Survivor. Vă mulțumesc pentru această experiență. Furnicuța out!”, a declarat Mellina, după care și-a îmbrățișat colegii și le-a promis: „Ne vedem în Vamă”.

”După primul traseu la Survivor, fiecare zi a fost bonus pentru mine. Tremur efectiv. Faptul că am ajuns până aici vreau să fie dovada că orice om poate face orice în viața asta. Sunt o simplă cântăreață, dacă eu am putut să îndur această luptă grea, oricine poate orice.

Cântăreața le-a mulțumit fanilor pentru susținere, din camera de hotel din Republica Dominicană și s-a bucurat enorm de mesajele pe care le-a primit.

”Vreau să mulțumesc din inimă tuturor oamenilor care m-au susținut, n-am știut că sunteți atât de mulți, vă mulțumesc…deci până la infinit și inapoi.

Sper că nu v-am dezamăgit, eu am dat tot ce a fost în mine, am fost așa cum sunt, o femeie cu defecte, plină de defecte și poate câteva calități. N-am știut că sunteți atât de mulți. Vă mulțumesc din inimă, nu am cuvinte, dar vreau doar să vă arăt cum arată pantalonii mei după 3 luni de Survivor. Cam așa ceva.

Vă iubesc din toată inima, chiar și pe voi, cei care nu mă plac. Vă iubesc, hai să mai facem și haz de necaz. Și am revenit la civilizațieeee!”, a declarat Mellina pe Instastory.