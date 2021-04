Ce a făcut Mellina cu Musty, la 4 dimineața. Fosta concurentă Survivor 2021 a recunoscut totul acum

Ce au făcut Musty și Mellina la 4 dimineața? Fosta concurentă de la Survivor România 2021 a venit cu detalii. Foștii Războinici s-au întâlnit după ce ambii au părăsit celebrul show sportiv.

Ce au făcut Mellina și Musty? Cei doi s-au revăzut după ce au ieșit din competiție

Mellina a rămas surprinsă atunci când a ieșit din competiția Survivor România 2021, dar a recunoscut că de o perioadă era cu moralul la pământ și nu știe cât ar mai fi putut să rămână în show.

Ieșită din concurs, Mellina se poate bucura acum de gadget-urile cu care suntem cu toții obișnuiți, mâncare bună și un pat cald în care să doarmă. Acest lucru i-a adus și o altă persepctivă asupra jocului și asupra unor oameni pe care îi credea apropiați, dar destăinuirile celor reveniți în România înaintea ei au fost realmente cele uluitoare.

Artista a fost dată peste cap de ceea ce a auzit după ce s-a întors acasă și nu i-a venit să creadă care era, de fapt, părerea foștilor coechipieri despre ea. „Nu mă așteptam de la anumite persoane să zică.

Eu una am crezut că am relaționat bine cu ele, nu cele mai bune prietene, dar așa am înțeles de la ele. Este o evoluție normală. Eu am rezonat mai bine cu Maria, cu Musty, cu Lucian.

Nu pot să zic că am fost cu Marilena și Roxana cum am fost cu Maria, dar am relaționat ok. Cu Roxana nu am avut niciun conflict. Așa am perceput eu lucrurile. Este într-adevăr o surpriză”, a spus Mellina.

„Ne-am trezit la 4 dimineața”

Ceea ce a surprins fanii Survivor România 2021 a fost dezvăluirea cântăreței. Câteva din lucrurile făcute în spatele camerelor de luat vederi îi vor rămâne cu siguranță bine înrădăcinate în amintire:

„Ne-am trezit la 4 dimineața, am aprins foc de tabără și ne-am uitat la un apus de lună. Astea sunt lucrurile pe care vreau să le iau. Sau faptul că m-am dus cu Maria și cu Musty și am înotat în ploaie. Sunt foarte multe amintiri frumoase.”