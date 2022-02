Ce face Maria Dragomiroiu de fiecare dată când ajunge în America: „Am tot adus, ajunge”

Ce face Maria Dragomiroiu de fiecare dată când ajunge în Statele Unite ale Americii. Artista a venit azi în platoul La Măruță unde a vorbit despre turneul din SUA, de unde a revenit recent. Ea a vorbit și despre criticile care i-au fost aduse după ce a pozat în costum de baie, la mare, la vârsta de 66 de ani.

Maria Dragomiroiu a petrecut o lună în SUA, unde a susținut un turneu, alături de alți artiști, printre care și Mioara Velicu. Ea a spus ce anume „ritual„ au toți artiștii care ajung peste Ocean, și anume, sesiunea de cumpărături de la magazinele Ross. Însă dacă mai mereu venea cu valizele pline acasă, de data aceasta artista a spus că nu s-a întors cu multe bagaje.

„Am stat în America o lună. Eu și Irina Loghin și toți artiștii, când mergem în America mergem la magazine, mergem la Ross. Acolo mă simt bine, găsești lucruri de calitate, la prețuri foarte accesibile. Am tot adus, ajunge, pentru că am fost plecată anul trecut de două ori și de fiecare dată am adus mai multe bagaje, dar acum am zis sa vin cu mai puține în țară. El (.red. soțul ei) a rămas în America, dar este foarte cuminte, el mă sună de acolo, eu nu îl sun”, a spus Maria Dragomiroiu.

Maria Dragomiroiu a ținut să le răspundă și hater-ilor, care au criticat faptul că Maria Dragomiroiu s-a afișat în costum de baie la 66 de ani. Ea a ținut să precizeze că se simte foarte bine în pielea ei, însă chiar și așa, aceste poze au fost o excepție, întrucât, de regulă, ea nu obișnuiește să meargă la mare, când se află în turneu.

„Eu de 20 de ani nu am băgat piciorul în mare, când am mers la spectacole în SUA, dar de data aceasta Mioara Velicu a zis sa facem poze la mare, am mers pe plajă. Mi-a dat Mioara si o eșarfă galbenă, de m-am învelit, ochelarii de la Paul Stanga, doar chiloții de pe mine au fost ai mei. Unii au zis că ce caut la 66 de ani sa pozez asa? Dar dacă eu m am uitat în oglindă si mi-a plăcut ce vad, daca te simti bine in pielea ta atunci poti să fii un om fericit”, a spus Maria Dragomiroiu.