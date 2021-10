Ce face EBA în timp ce Syda își răsfață soția gravidă prin oraș. Diferențe sunt colosale

Ce face EBA în timpul în care fostul soț își răsfață soția? Viețile lor sunt extrem de diferite acum. Foștii parteneri au decis să o ia pe drumuri separate în urmă cu cinci ani. Cum au fost cei doi surprinși de curând?

Au trecut cinci ani de la divorțul răsunător dintre EBA și Syda. Amândoi sunt acum foarte fericiți, semn că decizia din trecut a fost una extrem de bună. Bogdan Ionescu se pregătește să devină tată pentru a treia oară, iar Elena Băsescu se bucură de timp pentru ea atunci când nu se ocupă de cei trei copii ai săi de care are exclusiv grijă.

Cei doi au fost surprinși în ipostaze foarte diferite. Syda își răsfăța soția gravidă în șase luni, iar fiica fostului președinte se îndrepta spre casă de la un salon de înfrumusețare. Amintim că foștii parteneri au divorțat în anul 2016, moment în care bărbatul și-a găsit liniștea în brațele Sheilei Giafer, cunoscută ca ‘regina imobiliarelor’.

Fostul soț al Elenei Băsescu trăiește o frumosă poveste de dragoste departe de ochii lumii cu o turcoaică bogată pe care a luat-o de soție anul trecut. Cei doi s-au bucurat de o nuntă mare pe malul Bosforului, la vestitul palat Ciragan Palace Kempinski, din Istanbul.

În timpul acesta EBA se răsfață la salonul de înfrumusețare atunci când termină treburile cu copiii. Aceasta este des felicitată de fani pe rețelele de socializare pentru felul în care arată ca mămică a trei copilași.

Mulți s-au întrebat care a fost motivul pentru care cei doi au ales să divorțeze. Fiica cea mică a președintelui nu s-a ferit atunci să spună lucrurilor pe nume.

„Să ştii că decizia am luat-o, în primul rând, cu gândul la cei mici. Nu cred că ar fi fost bine să trăiască într-o casă în care mama şi tata nu se mai în­ţelegeau. E mai bine că s-a întâmplat acum, când sunt foarte mici, pentru că experienţa este mai puţin traumatizan­tă şi nu au avut foarte mult timp să-i asocieze pe mama şi pe tata împreună.

De dragul lor, eu şi Bogdan am decis să ne separăm. Nu am mai putut face compromisuri majore. Nu am vrut să falsific nici ideea de iubire şi nici pe cea de familie pentru ei. Cel mai bine este să fim cinstiţi pentru copiii noştri”

Elena Băsescu (Sursa: viva.ro)