Cum a încălcat Elena Băsescu regulile în noaptea Învierii. Avem imaginile care sunt dovada clară

Vineri Marea a fost o zi importantă pentru toată sfularea creștin românească. În seara și Noaptea de Înviere românii, indiferent de statutul social, au participat la Slujba de Înviere. Printre cei care au profitat de această zi au fsot și vedetele din showbiz-ul autohton. Printre aceștia și Elena Băsescu și cei trei copii ai săi.

Odată cu anunțul autorităților de ridicare a restricțiilor în Noaptea de Înviere, bucureștenii au participat în număr mare la Slujba de Înviere. Fie că au fost oameni de rând, fie vedete, toți au luat cu asalt curțile bisericilor din București pentru Slujba de Înviere.

Fiind restricțiile de deplasare suspendate în Vinerea Mare, tot mai mulți români au luat parte la cea mai importante Sărbătoare a creștinătății. Din păcate mulți români au uitat că masca de protecție era obligatorie, la fel și restricția de distanțare socială.

Printre cei care au mers la biserică în seara de vineri s-a numărat și fiica fostului președinte Traian Băsescu, Elena Băsescu, împreună cu cei trei copii ai săi. Elena Băsescu a fost surprinsă alături de cei trei copii, Traian Junior, Sofia Anais, și mezina Anastasia, care va împlini 3 anișori în curând.

Deși restricțiile de deplasare erau suspendate, singura regulă care era în vigoare era cea a obligativității măștii de protecție. Nu știm care este motivul real, dar se pare că Elena Băsescu și cei trei copii nu purtau maca de protecție, lucru care se poate vedea și din poze (vezi galeria).

Cu toate astea eleganța și-a spus cuvântul în ceea ce o privește pe fiica fostului președinte Traian Băsescu. Era îmbrăcată complet în negru și ca acccesoriu o bască șic, iar micuții erau toți îmbrăcați la fel. Toți trei purtau hainuțe identice, de aceeași culoare, și pantofiori sport. Se pare totuși, că Elena Băsescu este o femeie fericită alături de cei trei copii frumoși rezultați din două căsnicii separate.

Traian și Sofia Anis sunt din prima căsnicie cu Bogdan Ionescu. Mezina, Anstasia, a apărut în urma relației cu Cătălin Tomată. Se pare că tatăl acesteia, Traian Băsescu, este foarte mândru de fiica sa, mai ales că-și crește singură cei trei copii, declarând:

”Fiica mea este singură, divorţată şi are trei copii şi îi creşte. Dacă vrei să creşti trei copii, îi creşti. Şi nu plecaţi de la premiza că îi da tată bani. Nu. Are şi o mică firmă care are succes tot mai mare.

Uite că are trei copii. Nu e scuza că nu ai condiţii să creşti copilul. Ai condiţii să creşti trei copii. Văd că îi creşte destul de bine”, decalra Traian Băsescu despre Elena Băsescu.