Ce face acum Diana Mocanu, prima campioană olimpică la înot a României. A scris istorie la Sydney

Ce face acum Diana Mocanu, prima campioană olimpică la înot a României. Dacă astăzi numele lui David Popovici e pe buzele tuturor, acum 22 de ani o româncă uimea lumea natației. Diana Mocanu a devenit, la doar 16 ani, dublă medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Sydney, în 2000, câștigând în probele de 100 și 200 metri spate. Diana Mocanu s-a retras la doar 19 ani și a dispărut de pe „radarul” public, preferând să-și ducă viața departe de reflectoarele presei și publicului.

Diana Mocanu avea doar 16 ani când câștiga uluitor două medalii de aur olimpice, impunându-se în probleme de 100 și 200 de metri spate.. După un an, avea să devină și campioană mondială, la Fukuoka, la 200 metri spate. Dar, după încă doi ani, sportiva din Brăila a spus „stop” carierei. Mulți n-au înteles exact de ce nici până în ziua de azi. Dar dubla campioană olimpică a rămas în lumea natației, preferând să devină antrenoare în orașul natal. Însă firea retrasă a ținut-o departe de „luminile rampei”.

Diana Mocanu va împlini pe 19 iulie vârsta de 38 de ani. A absolvit Facultatea de Educație Fizică și, în prezent este antrenoare de înot pentru copii la CSM Brăila, în același bazin în care a învățat să înoate. Ea s-a retras din activitatea de sportivă la 19 ani. Ulterior, s-a căsătorit și a devenit mama unei fetițe pe nume Karina, cu care își petrece tot timpul liber.

Diana Mocanu și-a rememorat scurta, dar incredibila carieră, cu tot cu începuturile acesteia.

Diana Mocanu a explicat, într-un interviu pentru gsp.ro, motivele pentru care și-a a renunțat la doar 19 ani la cariera de înotătoare.

„Eram terminată fizic și psihic. După Sydney am cerut o pauză de un an, dar m-au obligat să merg mai departe. Iar eu eram sătulă de apă, nu mai puteam să privesc bazinul cu plăcere. Am mai tras de mine în 2001 apoi am spus „Stop și reset!” pentru că nu am mai avut nicio motivație. Am plecat acasă, am vrut să rămân aproape de părinți pentru că mulți ani am stat departe de ei, m-am plimbat prin țară, m-am relaxat, anii au trecut, am muncit, mi-am întemeiat o familie, m-am bucurat de maternitate. Și am rămas în natație. N-am fugit niciodată de nimeni”, a spus ea pentru sursa citată.