Ce face acum Andreea Răducan. Fata de aur a gimnasticii are o super-familie și e o scriitoare de succes

La mulți ani, Andreea Răducan! Astăzi, „fata de aur“ a gimnasticii împlinește 37 de ani. Această vârstă o surprinde împlinită, cu un soț iubitor și doi copii superbi. Sportiva a devenit mămică a doua oară, în august, 2019, când a născut în mare secret.

Andreea Mădălina Răducan împlinește astăzi, 30 septembrie, vârsta de 37 de ani. Ea este una dintre cele mai mari gimnaste pe care le-a dat țara noastră, iar, pentru ea, cheia succesului a fost… munca! „Totul depinde de cât de dispus ești să pui osul la muncă“, spunea ea.

„Fata de aur“ tinde să devină și în scris la fel de celebră pe cât a fost în gimnastică, iar în acest sens și-a lansat, peste Ocean, volumul autobiografic – „Reversul medaliei“. După ce, în România, cartea sa și-a epuizat ediția a doua, fiind una dintre cele mai de succes cărți cu tema sportivă, ex-gimnasta a trecut la nivelul următor: a lansat-o și peste hotare, în SUA, acolo unde are mulți fani, care îi scriu și acum, la 20 de ani de la nefericitul moment Sydney, când a rămas fără titlul olimpic, pentru o banală pastilă de Nurofen, care-i fusese prescrisă de medicul lotului.

„Am adunat aici toate emoţiile şi trăirile din viaţa mea de gimnastă şi nu numai. Mi-am dat seama că această carte este cerută de public, pentru că toate discuţiile pe care le-am avut cu diverse persoane cu care am intrat în contact se opreau la capitolul Sydney, la pseudoefedrină, la Nurofen şi toate celelalte. Iar atâta vreme cât am fost şi sunt nevinovată, nu mă deranjează să vorbesc despre episodul Sydney şi chiar vreau ca oamenii să ştie direct de la sursă ce s-a întâmplat atunci“, declara Andreea Răducan despre volumul „Reversul medaliei“.

Andreea Răducan este căsătorită cu Daniel-Filip Tandreu, specialist în fonduri și investiții, din octombrie 2016. Cei doi au devenit părinți pentru prima dată un an mai târziu, când s-a născut micuța Amira.

„Când naşti primul copil toată lumea te întreabă şi al doilea când vine? Tot timpul am zis să ne bucurăm de ceea ce am primit, o minute de fetiţă. Când am descoperit viaţa alături de Amira, acum ne apropiem de 2 ani, am început să ne gândim să vină un frăţior sau o surioară. Frăţiorul este acum pe drum. Şi discutăm, după ce Amira doarme şi avem un pic de linişte, încercăm să îl tratăm cum am tratat-o şi pe Amira – vorbim cât putem de mult cât îl iubim“, povestea, nu cu mult timp în urmă, Andreea Răducan.