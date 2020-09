Ce dramă în viață lui Fuego. Clipe cutremurătoare pentru artist

În spatele chipului mereu zâmbitor, Fuego ascunde o suferință uriașă. Viața artistului a fost marcată de clipe cutremurătoare. A ales mereu discreția, în ceea ce priește viața sa privată, însă adevărul a ieșit la iveală.

Fuego și Ana Maria Ciaușu au format un cuplu timp de patru ani. Când toată lumea se aștepta ca cei doi să se căsătorească, artistul a anunțat că relația lor a luat sfârșit. Se pare că motivul despărțirii este unul cât se poate de dureros. Fuego și iubita sa aveau planuri mari. Vorbeau despre nuntă, iar nașă de cununie urma să le fie chiar Irina Loghin. Totul s-a destrămat după ce Ana Maria a pierdut mai multe sarcini, în 2007. Drama cumplită prin care au trecut a dus, în cele din urmă, la despărțire.

„Relația mea cu Ana Maria nu mai există. Ana nu mai face nici tratament cu antibiotice și injectabile pentru a rămâne însărcinată, s-a terminat totul. Relația noastră s-a încheiat de curând, dar noi am rămas buni prieteni”, declara Fuego.

Potrivit wowbiz.ro, fosta iubită a lui Fuego a pierdut prima sarcină după doar două luni. Drama cuplului s-a repetat, Ana Maria pierzând și a doua sarcină, după nici trei luni.

Clipele cutremurătoare prin care a trecut l-au marcat pe artist, care s-a ascuns apoi în muzică, încercând să uite experineța tulburătoare care a dus la despărțirea de Ana Maria. Artistul nu a mai vorbit niciodată despre femeile din viața sa.

Cu toate astea, artistul i-a dedicat un cântec fostei sale logodnice. Lansată în anul 2009, pe albumul „Cântați cu mine”, piesa intitulată „Ana Maria” amintește despre momentele frumoase pe care Fuego le-a trăit alături de ea.

După ce a pus punct relației cu Fuego, Ana Maria a început să își reconstruiască viața. După doar 6 ani de când a intrat în politică, Ana Maria Ciaușu era secretar general PNL Olt, scrie Capital.ro. Fosta iubită a lui Fuego a ocupat funcția de consilier local în Primăria Slatina. În 2015, și-a anunțat intenția de candida la cursa pentru obținerea scaunului de primar al orașului. S-a retras din cursă în același an.

În vara anului 2020, Ana Maria Ciaușu a fost diagnosticată cu noul coronavirus. De pe patul de spital, fosta iubită a lui Fuego a făcut mărturisiri șocante.

„Am luat decizia, împreună cu medicul de familie și cu cel de pe ambulanță să urmez tratamentul acasă. Sunt un om foarte altruist, chiar am crezut că nu e corect ca eu, căreia nu îmi curgea nici nasul, să ocup patul de spital al unui om care are nevoie de oxigen. Și așa a fost până marți după amiaza… (…). Tratarea virusului este, de asemenea, un proces dureros pentru că medicația are niște efecte cumplite… Simptomele de durere de cap, cefalee, dureri de ochi, lipsa de aer, durere în piept, tuse, transpirații abundente, dureri de mușchi, de oase, de stomac, de ficat…tot te doare în tine…”, spunea Ana Maria, pentru presshub.ro.