Fuego, dezvăluiri tulburătoare. Cum i s-a schimbat viața: „Nu mai ești util”

Fuego este un nume cunoscut în toată România. Are mii de fani, iar perioada stării de urgență a fost una foarte grea pentru el, deoarece a trebuit să stea departe de publicul său foarte numeros. Chiar dacă la început s-a bucurat de liniște, după aceea a devenit tot mai agitat și a ajuns la o concuzie dură.

Fuego s-a simțit inutil pe perioada stării de urgență

Paul Surugiu, pe numele său real, a acordat un interviu pentru click.ro, în care a povestit cum a fost pentru el perioada stării de urgență, când spectacolele au fost anulate, iar el a stat departe de scenă.

”Nu e simplu. Ba dimpotrivă! Simți că nu mai ești util, te simți legat de mâini și de picioare și parcă nu te poți manifesta în voie, nu poți fi tu dacă nu îți exerciți talentul, profesia. E greu pentru că perioada s-a prelungit, eu unul nemaivând manifestări din martie. E greu să faci o schimbare majoră, care să țină atât de mult. Eu sunt un om activ, mereu pus pe mișcare și pe noi provocări și-atunci a trebuit să mă reprofilez rapid, să găsesc activități, dar îmi lipsește scena, îmi lipsește contactul cu publicul. Mă voi reîntâlni cu admiratorii mei chiar de ziua mea, pe 23 august, la Teatrul de Vară Herăstrău, când voi avea, de la ora 20.00, un concert alături de band-ul meu, pentru 500 de persoane, câte avem voie să lăsăm în sală, respectând toate măsurile aferente de prevenție”.

Fuego a pictat mult, dar a lansat și melodii noi

Fuego venea după o perioadă foarte agitată din punct de vedere artistic, așa că a răsuflat ușurat de perioada de respiro. A pictat mult, dar mai apoi și-a dat seama însă că artiștii se simt inutili atunci când nu dau ochii cu fanii lor.

”Perioada de pandemie n-am apucat să o resimt dur. Asta pentru că veneam după o perioadă plină și extrem de agitată și am încercat, în primă fază, să mă odihnesc. Apoi să mă obișnuiesc mental cu schimbările și-apoi să fac nenumărate proiecte.

Da, având mult timp liber, am pictat intens, am așternut pe pânză doruri și amintiri, bucurii și tristeți, în nuanțe, în florile mele. Am pregătit deja o expoziție viitoare, dar aștept acum să se ridice restricțiile ca să o pot realiza. Am conștientizat apoi că trebuie să fiu alături de publicul meu, să solidarizăm împreună și să trecem împreună peste clipele grele, astfel că am făcut live-uri pe Facebook permanent, am dat startul unei campanii online „DRAG DE ROMÂNIA MEA!”, am lansat mai multe melodii noi, dar și colaje interesante și le-am pus pe canalul meu oficial de Youtube”.