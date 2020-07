Câte tablouri a pictat Fuego în cinci ani, de când s-a apucat de pictură. Cum merg vânzările

Fuego, ajuns la vârsta de 43 ani, este recunoscut și iubit pentru artistul complet care este. Mai nou a început să se exprimă artistic și altfel decât pe scenă. ACum cinci ani a decis să se apuce de pictură, și de atunci a pictat, și prin vânzarea lor a ajutat la anumite cauze sociale, dar a ajutat și peste 300 de artiști tineri și vârstnici.

În cei cinci ani de când a decis să-și încerce talentul cu ajutorul șevaletului, Fuego a pictat circa 450 de tablouri în proiectul intitulat ”Art by Fuego”.Prin vânzarea celor 450 de tablouri Fuego și-a propus să ajute 300 de artiști tineri și vârstnici, care aveau nevoie de bani pentru medicamente și nu numai.

”De când am deschis proiectul acesta, acum 5 ani, chiar 5 ani și jumătate, am pictat 400-450 de picturi, nu am stat să le număr, dar cam atâtea am pictat. Cele mai ușoare momente de pictat erau în lunile ianuarie, februarie și noiembrie, când era postul Crăciunului și nu aveam atâtea evenimente, iar luna ianuarie știm că e o lună moartă pentru artiști. Desigur, că și pe parcursul anului mai pictam”, povestește Fuego.